يسير على خطى رونالدو.. مدرب ريال مدريد يشيد بمبابي

مجدي سلامة

أشاد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بمهاجم الفريق الأول كيليان مبابي، بعدما قاد فريقه في تخطي عقبة فالنسيا في الدوري الإسباني لملاحقة برشلونة على صدارة الليجا، مؤكدًا إنه يسير على خطى كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق، وهو ما يعكس تأثير اللاعب الفرنسي في الفترة الحالية.

وسجل مبابي(27 عامًا) هدفا  في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، في فوز فريقه 2-0 على فالنسيا في المباراة التي جمعتها، أمس الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني

وقال أربيلوا: "إنه لاعب موهوب للغاية، نفدت الكلمات لوصف كيليان، كنا نظن أننا لن نرى لاعبًا مثل كريستيانو، ويبدو أن مبابي يسير على خطاه ". 

وأضاف: "هذا هو فوزنا الثالث هنا في غضون أحد عشر عامًا على هذا الملعب، لقد جئت إلى ميستايا كلاعب، وأعرف مدى صعوبة الأمر، بالنسبة لهم، مواجهة ريال مدريد دائمًا ما تكون حدثًا كبيرًا، لقد فزنا بفضل التزامنا وصلابتنا، واستحققنا هذا الفوز".

يشار إلى أن أربيلوا يقود ريال مدريد بشكل مؤقت بعد رحيل تشابي ألونسو عن الفريق في منتصف الشهر الماضي، عقب خسارة بطولة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

