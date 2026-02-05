والدة مبابي تتفوق على لاعبين في ريال مدريد براتب سنوي ضخم

كشفت فايزة العماري، والدة ووكيلة النجم الفرنسي كيليان مبابي، أنها تتقاضى ما يقارب 4.5 مليون يورو سنويًا، نظير عملها كمستشارة ومسؤولة عن إدارة مسيرته الاحترافية، وهو ما يعادل نحو 30% من راتبه الصافي مع نادي ريال مدريد.

شرط حاسم في إدارة المسيرة

وأوضحت فايزة العماري أنها اشترطت هذه النسبة منذ البداية، ملوحة بالانسحاب الكامل من إدارة شؤون ابنها الكروية في حال عدم الموافقة عليها، مؤكدة أن دورها لا يقتصر على التفاوض المالي فقط، بل يمتد إلى التخطيط لمسيرته الرياضية وحماية مصالحه داخل وخارج الملعب.

مفارقة داخل ريال مدريد

هذا الراتب يضع فايزة العماري في موقف لافت داخل أروقة “سانتياغو برنابيو”، إذ يفوق دخلها السنوي رواتب عدد من لاعبي ريال مدريد، خاصة من فئة الشباب والبدلاء، ما يعكس حجم التأثير الذي بات لوكلاء اللاعبين وأفراد عائلات النجوم الكبار في كرة القدم الحديثة.

نفوذ متزايد حول مبابي

ويعكس هذا الملف جانبًا من القوة التفاوضية المحيطة بكيليان مبابي، أحد أبرز نجوم العالم حاليًا، حيث لا تقتصر قيمته على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى منظومة مالية وإدارية متكاملة تلعب والدته دورًا محوريًا في إدارتها.