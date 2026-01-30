قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بين رونالدو وميسي… مبابي يكتب فصلا جديدا في سجل أعظم هدافي دوري الأبطال

منتصر الرفاعي

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني إثبات نفسه كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن دخل قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالبطولة القارية. 

مسيرة مبابي اللافتة لم تتوقف عند مجرد الأداء الرائع، بل امتدت لتصبح محاولة جادة لاقتحام سجل العظماء في أمجد البطولات الأوروبية.

مبابي ورحلة تحطيم الأرقام القياسية
يسعى مبابي هذا الموسم (2025/2026) لتجاوز الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 17 هدفًا خلال موسم 2013/2014 كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من دوري الأبطال منذ اعتماد النظام الجديد عام 1992/1993. 

ومع استمرار ريال مدريد في البطولة، تتزايد التوقعات بين الجماهير بقدرة مبابي على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، خاصة في ظل مستواه التهديفي اللافت وحضوره الحاسم في المباريات الكبرى.

 لم يقتصر  النجم الفرنسي تأثيره على الأرقام الفردية فحسب، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في خطط المدرب لتجاوز العقبات الأوروبية، سواء في مرحلة المجموعات أو الأدوار الإقصائية. 

حضوره أمام كبار الفرق الأوروبية وموهبته في تسجيل الأهداف من مختلف الزوايا والمواقف جعلت منه لاعبًا لا يمكن إيقافه بسهولة معززًا بذلك أمال ريال مدريد في استعادة لقب دوري الأبطال مرة أخرى.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد – موسم 2013 / 2014 – 17 هدفًا

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد – موسم 2015 / 2016 – 16 هدفًا

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد – موسم 2017 / 2018 – 15 هدفًا

روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – موسم 2019 / 2020 – 15 هدفًا

كريم بنزيما – ريال مدريد – موسم 2021 / 2022 – 15 هدفًا

ليونيل ميسي – برشلونة – موسم 2011 / 2012 – 14 هدفًا

روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – موسم 2021 / 2022 – 13 هدفًا

رافينيا – برشلونة – موسم 2024 / 2025 – 13 هدفًا

سيرهو جيراسي – بوروسيا دورتموند – موسم 2024 / 2025 – 13 هدفًا

كيليان مبابي – ريال مدريد – موسم 2025 / 2026 – 13 هدفًا

هذه الأرقام توضح حجم الإنجاز الذي يسعى مبابي لتحقيقه، إذ أصبح أحد أبرز اللاعبين القادرين على دخول سجل الأساطير جنبًا إلى جنب مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، الذين أثبتوا أن التميز في دوري الأبطال ليس مجرد موهبة لحظية، بل نتيجة عمل مستمر واصرار لا ينقطع.

مبابي وريال مدريد: شراكة من أجل المجد الأوروبي
لم يأتِ نجاح مبابي في دوري الأبطال من فراغ، بل جاء نتيجة انسجامه مع زملائه في ريال مدريد، وقدرته على استغلال الفرص تحت الضغط. 

أظهر المهاجم الفرنسي قدرة فريدة على التسجيل في المباريات الكبيرة، سواء عبر الأهداف الفردية الرائعة أو التعاون مع لاعبي الوسط والهجوم، مما جعل الفريق الإسباني أكثر قوة وشراسة على المستوى الأوروبي.

كما أن جماهير ريال مدريد، التي اعتادت على رؤية أساطير الكرة في صفوف الفريق الملكي، ترى في مبابي خليفة يستحق أن يكون جزءًا من تاريخ النادي العريق في أوروبا، بعد أن كتب أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في سجل الإنجازات.

موسم مبابي.. بين التحدي والمجد
مع استمرار مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يظل السؤال الأبرز: هل سيتمكن كيليان مبابي من تحطيم الرقم القياسي التاريخي لرونالدو والارتقاء إلى مصاف الأساطير؟ الأكيد أن الأداء الذي يقدمه حاليًا، والرقم القياسي الذي يسعى له، يجعل من الموسم الحالي لمحبي كرة القدم محطة تاريخية لمتابعة رحلة أحد ألمع نجوم العصر الحديث في أكبر البطولات الأوروبية.

مبابي لا يسعى فقط لتسجيل الأهداف، بل يسعى لصناعة التاريخ، وبكل تأكيد سيظل اسمه متداولًا في نقاشات عشاق كرة القدم لعقود قادمة.

