أحمد موسى يهاجم توفيق عكاشة: من تلوثت يده بالسلام على العدو الصهيوني لا يتحدث عن مواقف الرجال

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى توفيق عكاشة، ردا على اتهامات غير صحيحة بحقه، مؤكدًا تمسكه بمواقفه المعلنة منذ سنوات تجاه عدد من القضايا الإقليمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى عبر إكس:«رسالة إلى توفيق عكاشة، من جلس وتلوثت يده بالسلام على العدو الصهيوني في منزله؛ لا يتحدث عن مواقف الرجال، مفيش مصري أصيل يضع يده في يد عدو بلدي، وأنت فعلت ذلك مع سفير الكيان الصهيوني، وفُصلت من البرلمان بسبب موقفك العار، وعار يلاحقك ولن تتطهر منه حتى لو تعلقت بأستار الكعبة المشرفة».

وأضاف :«كلامك كله أكاذيب ونفاق وغير حقيقي، لم أدعم إيران أبدًا، ومواقفي ضد إيران ليست من اليوم، بل قبل أن تعرف أنت يعني إيه صحافة وإعلام، ومنذ عقود كنت وما زلت أكتب ضدهم وأنشر مخططاتهم وميليشياتهم سواء حزب الله وغيره، وأجد من يهاجمني من الوسط الصحفي والإعلامي في ذلك الوقت، كان هؤلاء وكلهم أصحابك يا توفيق يدافعون عن المشروع الإيراني وعن حزب الله بمنتهى القوة، وطبعًا معظمهم تحولوا حاليًا للموقف العكسي، لكن كتاباتهم وفيديوهاتهم الداعمة لإيران موجودة».

وتابع :«لم أغير مواقفي أبدًا من إيران، وقلت عليهم عدوًّا مثل الصهاينة حبايبك، قلت لن أنسى مرشدهم خامنئي عندما ألقى خطبة الجمعة باللغة العربية لدعم الفوضى في مصر في 2011، وكتبت صفحات وتحدثت من سنوات عن ميليشيا حزب الله سواء في الأهرام أو في التليفزيون، وما زلت، وما كشفته عنهم طوال عملي الصحفي لم يقم به أحد غيري، وكلها موجودة ومنشور منها في كتابي (أسرار)».

واستكمل: «يا توفيق توقف عن النفاق وتوقف عن نشر الأكاذيب والتدليس والفبركة، وكفاك متاجرة ومزايدة يا توفيق، عادة لا أرد على من ينتقد، لكنني أرد هنا على من يفبرك ويدلس ويكذب لأنه صاحب هوى في نفسه، توفيق كاذب ويتاجر بأكاذيبه».