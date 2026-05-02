زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين
الصحة: سحبنا ترخيص مزاولة المهنة من ضياء العوضي وأي بروتوكول علاجي لازم يمر بإجراءات
الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وانخفاض مفاجئ في الحرارة يصل إلى 10 درجات
الوجه الخبيث لنظام الطيبات| الموت البطيء تحت مسمى الطعام الطيب بشهادة الأطباء والضحايا
دجل طبي.. كلمات قوية من أحمد موسى عن انتشار معلومات مغلوطة تتعلق بصحة المصريين
إحباط تهريب كائنات برية نادرة بمطار القاهرة.. والزراعة تنقلها لحديقة حيوان الإسكندرية
مش هنخترع طب ونظام الطيبات خبيث.. أستاذ جهاز هضمي يهاجم نصائح ضياء العوضي الطبية
صحة الغربية تسجل نقلة نوعية في الجراحات المتقدمة | شاهد
مع الترقب .. هذه آخر تحركات لسعر الذهب اليوم
قطر تحذر إيران : إغلاق مضيق هرمز يشعل الأزمة ويهدد استقرار العالم
جامعة عين شمس تكرّم محمد أبو العينين تقديرًا لجهوده الدولية.. ويؤكد: الطاقة أصبحت منظومة قانونية معقدة والتحكيم ضرورة
دينا ناعية سهير زكي : أستاذتي اللي اتعلمت منها كتير
تحقيقات وملفات

نظام الطيبات .. كيف حول رحلات علاج إلى وفيات؟

ضياء العوضي
قسم التحقيقات

أثارت وفاة الدكتورة شيماء البديوي حالة واسعة من الجدل بعد الكشف عن تفاصيل تدهور حالتها الصحية عقب توقفها عن علاج مرض الذئبة الحمراء، واعتمادها على ما يُعرف بـ«نظام الطيبات» الذي كان يروج له ضياء العوضي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

سنوات من العلاج قبل التحول المفاجئ

وكشف الدكتور محمود البريدي، زوج الراحلة، أن زوجته كانت تعاني منذ عام 2018 من مرض الذئبة الحمراء، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وكانت تخضع لبروتوكول علاجي يعتمد على الكورتيزون ومثبطات المناعة، مؤكدًا أن حالتها ظلت مستقرة نسبيًا لسنوات رغم المضاعفات والآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية.

وأوضح أن نقطة التحول بدأت عقب مشاهدة زوجته لقاءً تلفزيونيًا في مايو 2025، تحدث خلاله ضياء العوضي عن نظام غذائي اعتبره بديلاً لبعض العلاجات التقليدية، مع الترويج لفكرة التوقف عن الأدوية في بعض الحالات المرضية.

زيارة للعيادة وانقطاع كامل عن الدواء

بحسب رواية الزوج، توجهت الراحلة بعد ذلك إلى عيادة العوضي، حيث اقتنعت بإيقاف العلاج الدوائي بالكامل والاعتماد على النظام الغذائي فقط.

وأشار إلى أنه لم يكن على علم بتوقفها الكامل عن الأدوية بسبب وجوده خارج مصر خلال تلك الفترة، قبل أن يلاحظ لاحقًا تدهورًا سريعًا في حالتها الصحية.

وأكد أن زوجته تعرضت لنزيف ومضاعفات متتالية، مع محاولات متكررة للتواصل مع العيادة للحصول على متابعة طبية، إلا أن وضعها الصحي استمر في التدهور حتى تم نقلها إلى المستشفى، حيث توفيت في أغسطس 2025.

تسجيلات وشكوى رسمية ضد العوضي

أوضح البريدي أنه يمتلك تسجيلات صوتية ومحادثات قال إنها توثق تفاصيل ما حدث خلال فترة العلاج والمتابعة، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى نقابة الأطباء.

وأضاف أن هذه الشكوى ساهمت لاحقًا في وقف ضياء العوضي وإغلاق عيادته ومنعه من مزاولة المهنة، لافتًا إلى أنه كان يعتزم التقدم بمذكرة إلى النائب العام مدعومة بوثائق وتسجيلات اعتبرها أدلة على الإهمال الطبي، قبل أن يتراجع عن استكمال الإجراءات عقب وفاة العوضي.

أثار مقطع فيديو متداول حالة واسعة من الجدل بعد رواية مواطن تفاصيل تدهور الحالة الصحية لوالدته، عقب اتباعها ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” في العلاج، مؤكدًا أن رحلتها مع هذا النظام انتهت بإصابتها بفشل كلوي كامل وخضوعها لجلسات غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

وقال صاحب الفيديو إن والدته كانت تعاني منذ سنوات من قصور بالكلى ومشكلات بالقلب، وكانت تتلقى علاجًا دوائيًا منتظمًا، قبل أن تقرر التوجه إلى الدكتور ضياء العوضي بعد نصائح من بعض المقربين، أملاً في التحسن والتخلص من الأدوية التقليدية.

وأوضح أن الطبيب طلب منها التوقف عن جميع الأدوية التي كانت تستخدمها، والاعتماد على “نظام الطيبات” الغذائي فقط، مشيرًا إلى أنها التزمت بالتعليمات بشكل كامل خلال الفترة الأولى.

حالتها الصحية تدهورت سريعًا بعد نحو شهر

وأضاف أن حالتها الصحية تدهورت سريعًا بعد نحو شهر من بدء النظام، وعندما أخبرته بأنها تشعر بتعب شديد، رد عليها – بحسب روايته – بأنها ربما أخطأت في الطعام، لتؤكد له أنها التزمت بالنظام باستثناء تناول “طبق كوسة”، ليرد عليها محذرًا من مخالفة التعليمات الغذائية.

وأكد نجل السيدة أن حالتها ازدادت سوءًا بعد ذلك، وتم نقلها إلى مستشفى الزراعيين، حيث تعرضت الكلى للتوقف بشكل كامل، وأصبحت منذ ذلك الوقت مريضة غسيل كلى بشكل دائم.

أطباء يحذرون من التوقف عن العلاج

وأعادت الواقعة النقاش مجددًا حول خطورة المحتوى الطبي غير الموثق المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى التوقف عن الأدوية واستبدالها بأنظمة غذائية أو وصفات غير معتمدة علميًا.

وأكد الدكتور محمد أبو السعود، استشاري التغذية العلاجية، أن الأمراض المزمنة والمناعية تحتاج إلى متابعة دقيقة وبروتوكولات علاجية ثابتة، مشددًا على أن النصائح المتداولة عبر الإنترنت لا يمكن أن تكون بديلًا للعلاج الطبي المعتمد.

وحذر من التوقف المفاجئ عن أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض المناعة دون إشراف الطبيب المختص، لما قد يسببه ذلك من مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

تحذير عاجل لمرضى السكر من النوع الأول

من جانبه، أطلق الدكتور عمرو عمر، المتخصص في سكر الأطفال والمراهقين بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، تحذيرًا شديد اللهجة من الدعوات المنتشرة التي تشجع على وقف الإنسولين لدى الأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول.

وأوضح أن الامتناع عن جرعة واحدة فقط قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل الغيبوبة الكيتونية والجفاف واضطرابات حادة بالقلب والكلى، مؤكدًا أن الإنسولين علاج أساسي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي نظام غذائي.

مطالب بالتحرك ضد المعلومات الطبية المضللة

ودعا أطباء ومتخصصون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي المعلومات الطبية غير العلمية، خاصة المحتوى الذي يدفع المرضى إلى إيقاف العلاج دون استشارة المختصين.

وأكدوا أن انتشار النصائح الطبية غير الموثقة عبر الإنترنت بات يمثل خطرًا متزايدًا على حياة المرضى، في ظل اعتماد بعض الحالات على وصفات وتجارب فردية بعيدًا عن الإشراف الطبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

لنظام الطيبات.. طريقة إعداد خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير

طريقة إعداد خبز الحبة الكاملة وخبز الشعير

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقيب المهندسين: الشفافية نهجنا.. والتحول الرقمي الكامل للنقابة قبل نهاية 2026

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم التمكين الشامل

إيمان كريم: التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة يبدأ بالتدريب والتأهيل الفعّال

بالصور

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

فيديو

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد