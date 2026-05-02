الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى العراق

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف عملياتها التشغيلية إلى كل من بغداد والبصرة وأربيل في العراق، ابتداء من 10 مايو الجاري.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية- في بيان، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية- أنها ستطلق أيضا رحلات الشحن الجوي إلى بغداد، اعتبارا من الخميس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة، وإلى البحرين ودمشق وكوزيكود بالهند.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، والتأكد من تحديث بياناتهم للتواصل، مشيرة إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقا للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتها.