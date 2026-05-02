أرسنال يتقدم بثلاثية على فولهام في الشوط الأول بالبريميرليج

تقدم فريق أرسنال على نظيره فولهام، بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الـ 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاءت ثلاثية أرسنال في الشوط الأول عن طريق فيكتور جيوكيريس (هدفين) وبوكايو ساكا في الدقائق 9، 40، 40+5.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، وكالافيوري.

خط الوسط: رايس، لويس سكيلي، وإيزي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، وجيوكيريس.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73نقطة، فيما يأتي فريق فولهام في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.