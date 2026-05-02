الوجه الخبيث لنظام الطيبات| الموت البطيء تحت مسمى الطعام الطيب بشهادة الأطباء والضحايا

رحل الدكتور ضياء العوضي عن عمر لم يتجاوز 47 عاماً قبل عدة أيام، وترك وراءه إرثاً ثقيلاً: نظاماً غذائياً يسمى " نظام الطيبات"، وآلاف المتابعين المقتنعين بأنه يملك مفتاح الشفاء من كل الأمراض، وعشرات –إن لم يكن مئات– الضحايا الذين دفعوا أثماناً باهظة: بعضهم دخل المستشفى، وآخرون يقضون حياتهم على أجهزة الغسيل الكلوي، وبعضهم الآخر لم يعودوا أحياء.

هذا التقرير ليس هجوما على شخص الطبيب بعينه، بل هو توثيق لجريمة طبية، وتحذير صارخ من الخلط بين الحرية الشخصية والدجل المقنع تحت عباءة “الطب البديل”، سنحكي قصص ضحايا حقيقيين، ننقل ردود فعل رسمية من وزارة الصحة ونقباء الأطباء، ونحلل ما كان يروج له هذا الرجل تحت اسم "الطيبات".





ضحايا "الطيبات" – قصص من داخل غرف العناية المركزة

ما يلي ليس "ادعاءات"، بل هي قصص موثقة لبعض الأشخاص كانوا أحياء يتمتعون بحياة مستقرة، ثم دخلوا في نفق "الطيبات" المظلم، ليخرجوا منه إما جثثاً أو بجسد محطم.

الأولى: الطبيبة شيماء البديوي – "أرجوكم محدش يوقف الدواء"

أكثر القصائل إيلاماً وأكثرها توثيقاً هي قصة الدكتورة شيماء البديوي، طبيبة وإنسانة كانت تعاني من مرض الذئبة الحمراء منذ 2018، كانت تتلقى علاجاً بالكورتيزون ومثبطات المناعة، وكانت حالتها –على حد قول زوجها الدكتور محمود البريدي– "مستقرة نسبياً".



لكن في مايو 2025، شاهدت لقاءً للدكتور ضياء العوضي، وتحدث معها عن "نظام الطيبات" كبديل سحري للأدوية التقليدية، ذهبت إلى عيادته، وخرجت بقناعة راسخة: "سأتوقف عن كل الأدوية، وسأعتمد على الطعام الطيب فقط"،، النتيجة؟ في أغسطس 2025، أي بعد ثلاثة أشهر فقط، كانت الدكتورة شيماء قد فارقت الحياة بعد نزيف حاد لم يستطع الأطباء السيطرة عليه.

زوجها، الذي وقف عاجزاً أمام سرير زوجته وهو يراها تلفظ أنفاسها، قال جملته الشهيرة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: “أرجوكم محدش يوقف الدواء”، وأضاف أنه تقدم بشكوى إلى نقابة الأطباء، وكانت هذه الشكوى –بحسب تقديره– سبباً رئيسياً في قرار إيقاف العوضي وغلق عيادته ومنعه من مزاولة المهنة.

كان يستعد لتقديم بلاغ إلى النائب العام مدعوماً بتسجيلات صوتية، لكن الموت سبق العوضي إلى حيث لا تصل التسجيلات.

الثانية: والدة المواطن المجهول – من قصور كلوي إلى غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياً

قصة أخرى هزت منصات التواصل، جاءت على لسان مواطن لم يذكر اسمه، لكن تفاصيله كانت كفيلة بجعل أي إنسان يرتجف، والدته كانت تعاني من قصور في الكلى ومشكلات في القلب، وكانت تتلقى علاجاً دوائياً منتظماً.

لكن بعض المقربين نصحوها بالذهاب إلى الدكتور ضياء العوضي، “لعله يخلصها من الأدوية التقليدية”، ذهبت، والتقت بالرجل الذي أخبرها أن الحل هو التوقف عن كل الأدوية والاعتماد كلياً على “نظام الطيبات”، التزمت السيدة المسنة بالتعليمات بحذافيرها.

بعد نحو شهر فقط، بدأت حالتها تتدهور بشكل مرعب، اتصلت بالعوضي تشتكي من تعب شديد، فكان رده نموذجياً لمن يؤمن بقداسته: “أنتِ أكيد أخطأتِ في الطعام”، قالت له: "أنا ملتزمة بالكامل، إلا أنني أكلت طبق كوسة فقط".



هنا يأتي الجزء الأكثر إثارة للصدمة: رد العوضي عليها بأن "الكوسة من الخضروات الممنوعة"، وأن “تناولها يعتبر خرقاً للتعليمات”، نعم، كوسة! خضار هو من أكثر الأطعمة أماناً في العالم، أصبح في منطق "الطيبات" سبباً للتدهور الصحي.

النتيجة النهائية: تم نقل السيدة إلى مستشفى الزراعيين، حيث توقفت كليتاها بشكل كامل، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت السيدة المسنة –التي كانت تتلقى علاجاً منتظماً وتحافظ على استقرار حالتها– مريضة غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياً، مدى الحياة.

الثالثة: اتهامات مباشرة بالتسبب في الوفاة (قضية الدكتورة شيماء البديوي)

مع ولادة النظام بادعاءات علاجه للأمراض المستعصية بالغذاء وحده، جاءت النتيجة المأساوية المتوقعة في شهادة مؤلمة من الدكتور محمود البريدي، الذي اتهم الراحل ضياء العوضي بالتسبب المباشر في وفاة زوجته، الدكتورة شيماء البديوي.

كشف البريدي عبر حسابه على فيسبوك أن زوجته كانت تعاني منذ 2018 من مرض الذئبة الحمراء، وتتلقى علاجاً تقليدياً بالكورتيزون ومثبطات المناعة، وكانت حالتها "مستقرة نسبياً".



وتابع : في مايو 2025، شاهدت لقاء للعوضي مع الإعلامي محمود سعد، فتحدثت عن نظام "الطيبات" واقتنعت بزيارة عيادته، هناك، أقنعها العوضي وفقاً للرواية، بوقف العلاج الدوائي التقليدي تماماً، مؤكداً لها قدرته على علاجها بالغذاء فقط، كانت النتيجة أن حالتها تدهورت بسرعة، وتعرضت لنزيف حاد، ثم نُقلت إلى المستشفى حيث فارقت الحياة في أغسطس 2025.

يقول البريدي: “أرجوكم محدش يوقف الدواء”، تقدّمت بشكوى إلى نقابة الأطباء، وكان ذلك سبباً رئيسياً في قرار إيقاف العوضي وغلق عيادته ومنعه من مزاولة المهنة".

وأضاف أنه كان يستعد للتوجه ببلاغ إلى النائب العام مدعوماً بتسجيلات صوتية، إلا أن العوضي توفي قبله بساعات، هذه الشهادة ليست مجرد رأي، بل هي قضية حية تكشف عن الخطر الحقيقي لهذا النظام عندما يُستخدم كبديل عن الطب المبني على البراهين.





الرابعة: قصة الفنان سيد الطيب: زيادة وزن وضغط مرتفع بدلاً من المعجزة

ليس كل الضحايا يموتون أو يدخلون المستشفى، بعضهم يكتشف الحقيقة متأخراً بعد أن يكون قد دفع ثمن صحياً باهظاً.

الفنان سيد الطيب روى تجربته مع "نظام الطيبات" بصراحة: التزم به أملاً في خسارة الوزن، فكانت النتيجة عكسية تماماً – وزنه زاد بدلاً من أن ينقص.

والأخطر من ذلك: كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، والنظام لم يحسن حالته بل جعل الأمور أسوأ، قال الطيب بكل وضوح إن أي نظام غذائي يجب أن يكون "مبنيًا على أسس علمية دقيقة وتحت إشراف طبي مناسب لكل حالة" – وهي القاعدة الذهبية التي انتهكها نظام الطيبات بأبشع صورة.

وزارة الصحة تتحرك

لم تكن مؤسسة الدولة صامتة أمام هذه الكارثة، في بيان قوي ومؤثر، تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، ليضع النقاط على الحروف ويحسم الجدل بشكل قاطع.



قال عبدالغفار: "نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من رحلوا عن عالمنا، ونؤمن بأن للإنسان كرامته التي تُصان في حياته وبعد وفاته، وفي الوقت نفسه، تبقى هناك مبادئ مهنية وقانونية لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بحماية المجتمع وحق المواطنين في الأمان الصحي."

ثم أتى الجزء الأكثر أهمية: "سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة التي تضع سلامة المرضى فوق أي اعتبار آخر، وهو في جوهره إعلان رسمي بأن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا لا يجوز التغاضي عنه."

أما التحذير الأعنف فكان في نهاية البيان: "المجتمعات تحمي نفسها حين تحترم المعايير المهنية والمؤسسية، وحين تدرك أن ما سُحبت عنه المشروعية رسميًا لا ينبغي منحه شرعية جديدة بصورة غير مباشرة."

هذا البيان يقتل كل جدل: نظام "الطيبات" ليس نظاماً غذائياً بديلاً أو اجتهاداً علمياً قابلاً للنقاش، بل هو ممارسة سُحبت شرعيتها بشكل رسمي ونهائي.

خبراء يفضحون التناقض – ما كان مفيداً وما كان مميتاً

وسط الضجة التي أثارها النظام، انبرى كبار الخبراء لتحليل النظام علمياً، ليس بدافع الهجوم الشخصي على الراحل، بل لحماية الأحياء من الوقوع في نفس الفخ.

"الطيبات تحول إلى ديانة جديدة"

جمال شعبان، الذي يعرفه المصريون كواحد من أهم أطباء القلب في البلاد، كان صريحاً وحازماً.



في البداية، نفى أن يكون هجومه على النظام نابعاً من عداء شخصي للعوضي، وإنما من منطلق مسؤوليته العلمية.



ووصف ما يحدث على منصات التواصل بأنه "سيوف مسلولة على رقاب العباد" و"فتنة" و"ديانة جديدة يرفض منتقدوها وكأنهم خالفوا الدين".

ثم قام شعبان بتفكيك النظام إلى عناصره، وقال إن فيه أشياء مفيدة بالفعل، مثل:

حديث العوضي عن الصيام والصيام المتقطع.

نصيحته بالابتعاد عن الدقيق الأبيض.

تأكيده على أن اللحوم الحمراء والسمك مفيدان.

ولكن، هناك أشياء ضارة جداً وخطيرة، بل ومميتة، ومنها:

قلة النوم: العوضي كان يرى أن النوم "تضييع للوقت"، وهذا مخالف لكل الأبحاث الطبية.

العوضي كان يرى أن النوم "تضييع للوقت"، وهذا مخالف لكل الأبحاث الطبية. الترويج للتدخين: وهذه كارثة بكل المقاييس.

وهذه كارثة بكل المقاييس. تناول العصائر المعلبة والمشروبات الغنية بالسكر.

والمشروبات الغنية بالسكر. تناول كميات كبيرة من السكر بحجة أنه "غذاء للمخ" – وهو كلام علمياً خاطئ تماماً.

بحجة أنه "غذاء للمخ" – وهو كلام علمياً خاطئ تماماً. منع الخضروات واللبن والدواجن – مصادرة لأهم مصادر الألياف والكالسيوم والبروتين.

نقيب الأطباء الأسبق: جنون

انضم الدكتور خيري عبد الدايم إلى جبهة المحذرين، مع تركيز خاص على نقطة السكر الأبيض والتدخين.

قال عبد الدايم إن "الزيادة في تناول أي شيء تنقلب إلى عكسها"، مؤكداً أن السكر الأبيض من المواد الضارة.

وعن الادعاء الذي روج له العوضي بأن تناول كميات كبيرة من السكر يحمي المخ، صرخ عبد الدايم: "أنا ضد من ينصح بتناول كميات كبيرة من السكر لحماية المخ من الأمراض، وليس كما يُقال إن على الشخص تناول 15 ملعقة سكر يومياً".

هذا الكلام –بحسب عبد الدايم– ليس له أي سند علمي، بل هو خطير ويؤدي للسمنة والسكري وأمراض القلب.

أما عن التدخين، فكان واضحاً: “تناول الشخص للسجائر يجعله مدمنًا، والدخان وما به من سموم يدخل إلى دم الإنسان”، وختم بنصيحة ذهبية: "على المواطنين عدم اتباع نصائح غير صحيحة صادرة عن أي شخص".

استشاري التغذية العلاجية: حذف الألبان والخضروات جريمة غذائية

الدكتور محمد أبو السعود، استشاري التغذية العلاجية، دخل على الخط مؤكداً على أهمية منتجات الألبان كمصدر أساسي للبروتين والكالسيوم وفيتامين د، وكسر فكرة أن اللبن مضر – إلا في حالة حساسية اللاكتوز. وأضاف أن الدواجن والبيض هي بروتينات خفيفة ورائعة لبناء العضلات.

أما عن الخضروات والفواكه، فأكد أنها "عنصر أساسي في أي نظام غذائي صحي"، وليس كما قال العوضي إنها "تسبب فضلات".

وكرر التحذير من التوقف عن أدوية الأمراض المزمنة، مؤكداً أن "العلاج الطبي لا يجب استبداله بأي نصائح غير علمية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ما الذي يجب أن نتعلمه من قصة "الطيبات"؟

هذا التقرير الطويل ليس مجرد سرد لفضائح رجل راحل، نحن نكتب هذه الكلمات الآن لأن الخطر لم يمت بموت ضياء العوضي، أتباعه لا يزالون ينشرون مقاطعه، ويوزعون “وصاياه”.

لذلك، إليك خمس خلاصات يجب أن تكون واضحة كالشمس:

الأدوية ليست سمومًا: مريض السكري يحتاج الأنسولين، ومريض الضغط يحتاج أدوية الضغط، ومريض الذئبة الحمراء يحتاج الكورتيزون ومثبطات المناعة، التوقف عنها بناءً على نصيحة شخص على فيسبوك هو جريمة في حق النفس.

الخضروات والفواكه ليست أعداء: أي نظام غذائي يمنعك من أكل الخيار والطماطم والجرجير والفلفل هو نظام معتل عقلياً وعلمياً.

السكريات والتدخين ليسا حليفين: لا تخدع نفسك بأن السكر "غذاء للمخ" – هذا كذب علمي، والسجائر لا تفيد أحداً.

ليس كل طبيب حكيماً: الشهادة الطبية وحدها لا تكفي؛ بعض الأطباء قد يضلون الطريق، المهم هو اتباع "الطب المبني على الأدلة" وليس "الطب المبني على الشخصية الكاريزمية".

سحب الترخيص من عوضي وغلق عيادته لم يكن اضطهاداً، بل كان حماية للمرضى.



"الطعام الطيب" لا يوقف الموت والطب الحقيقي هو من ينقذ الأرواح

توفي ضياء العوضي في أبريل 2026 إثر جلطة في القلب، كان عمره 47 سنة فقط، هذا الرجل الذي أخبر أتباعه أن "الطعام الطيب" كافٍ للشفاء، وأن الأدوية التقليدية هي "السم"، لم يستطع هو نفسه أن يحمي قلبه من الجلطة.

أما مرضاه الحقيقيون –الذين آمنوا به واتبعوا نصائحه– فبعضهم مات، وبعضهم فقد كليتيه، وبعضهم يقضي الآن ساعات طويلة داخل غرف الغسيل الكلوي.

التقرير الذي بين يديك الآن ليس مجرد كلمات، هو تحذير لكل من يفكر في استبدال علاج أخصائي بنظام غذائي رأى مقاطع له على فيسبوك، الحياة ليست لعبة، الصحة ليست تجربة.

وختاماً مهما كان صوت "الطبيب البديل" جذاباً، ومهما بدت وكلماته مقنعة، تذكر دائماً أن وزارة الصحة وضعت نفسها في صف المرضى عندما سحبت ترخيص هذا الرجل، تذكر أن نقباء الأطباء وأطباء القلب واستشاريي التغذية تحدثوا بصوت واحد: “نظام الطيبات ليس طباً بديلاً، بل هو دجل طبي قاتل” لا توقف دواءكـ لا تحرم جسدك من الخضروات والفواكه، ولا تعتقد أبداً أن مقطع فيديو على فيسبوك يمكن أن يحل محل آلاف السنين من التطور الطبي.



