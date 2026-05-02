تعليق قوي.. جمال شعبان يرد على الهجوم عليه بعد انتقاده نظام الطيبات

نشر الدكتور جمال شعبان ، طبيب القلب وعميد معهد القلب السابق ، منشور جديد من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقام جمال شعبان، بالرد على تعليق من إحدى المتابعين، وقالت “ أنت مقدرتش تحمي نفسك من أمراض القلب يا طبيب القلب..ونازل هجوم على البروفيسور ضياء العوضي .. وعجبي”

رد الدكتور جمال شعبان وقال، ومن قبل داوي الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبيب.

قل للطبيب تخطفته يد الردي يا شافي الأمراض من أرداك، يعني الطبيب إنسان زي أي إنسان يمرض ويموت

هو في حد يا مثقفة بيحمي نفسه من المرض أو الموت ؟!

كان الرسول صلي الله عليه وسلم حمي نفسه من السم والمرض والموت ؟!

احنا كلنا أدوات في يد الله، وقلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن بناخد بالأسباب والله هو الحامي الشافي المعافي

قال تعالى “وإذا مرضت فهو يشفين”، أنا الحمد لله جالي القلب، وأنا اللي نشرت علي صفحتي وكتبت ان باب النجار مخلع وذكرت تفاصيل التفاصيل

لا داريت ولا أخفيت، لأني عندي إيمان بالله ،ورصيد من القوة الروحية، ومشمول ببركة رضا المرحومة أمي، وواثق من علمي وأدواتي المهنية، و تعافيت بفضل الله ثم بفضل القسطرة وطب القلب الحديث اللي أنقذت به آلاف من القلوب من داخل وخارج مصر ، مش بالدجل ولا الشعوذة والحكايات