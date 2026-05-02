في يومها العالمي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول سمكة التونة؟

نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 2 من مايو باليوم العالمي لسمكة التونة وفوائدها على الصحة، التونة نوع من أسماك المياه المالحة، وتنتشر في بيئات تمتد من المحيط الأطلسي وصولاً إلى إندونيسيا. 

تعد التونة من أكثر أنواع المأكولات البحرية شعبية في العالم، فإلى جانب وفرتها ونكهتها الغنية، تتميز التونة أيضاً بقيمتها الغذائية العالية

الفوائد الصحية لتناول التونة أيضاً ما يلي: 

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تُساهم المستويات العالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية في سمك التونة في خفض مستوى أحماض أوميغا-6 الدهنية والكوليسترول الضار (LDL) التي قد تتراكم داخل شرايين القلب، وقد أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من أحماض أوميغا-3 الدهنية يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية

- الوقاية من مشاكل الرؤية

يبدو أن أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في التونة لها تأثير إيجابي على صحة العين، ففي دراسة شملت 40 ألفًا من العاملات في مجال الرعاية الصحية، انخفض خطر إصابة النساء اللواتي تناولن عدة حصص من التونة أسبوعيًا بجفاف العين بنسبة تصل إلى 68% ، كما يُعتقد أن أحماض أوميغا-3 تساهم في صحة شبكية العين بشكل عام

- فقدان الوزن

التونة لحم قليل الدسم، فهي غنية نسبياً بالبروتين، لكنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يعني أنها تُشعرك بالشبع لفترة أطول وتمنعك من تناول المزيد من الطعام، في إحدى الدراسات، فقد المراهقون الذين تناولوا بانتظام أسماكاً قليلة الدسم مثل التونة لعدة أسابيع، ما معدله كيلوغرام واحد أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تتناول الأسماك

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

القلاية الهوائية

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الأهلي

إبراهيم عبد الجواد يتغزل فى نجم الأهلي: معرفش بيقعد احتياطي ليه

وليد صلاح الدين

المكسب عربون صلح للجماهير.. رسائل قوية من وليد صلاح الدين بعد الفوز علي الزمالك

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد