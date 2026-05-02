في يومها العالمي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول سمكة التونة؟

يحتفي العالم اليوم في ال 2 من مايو باليوم العالمي لسمكة التونة وفوائدها على الصحة، التونة نوع من أسماك المياه المالحة، وتنتشر في بيئات تمتد من المحيط الأطلسي وصولاً إلى إندونيسيا.

تعد التونة من أكثر أنواع المأكولات البحرية شعبية في العالم، فإلى جانب وفرتها ونكهتها الغنية، تتميز التونة أيضاً بقيمتها الغذائية العالية

الفوائد الصحية لتناول التونة أيضاً ما يلي:

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تُساهم المستويات العالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية في سمك التونة في خفض مستوى أحماض أوميغا-6 الدهنية والكوليسترول الضار (LDL) التي قد تتراكم داخل شرايين القلب، وقد أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من أحماض أوميغا-3 الدهنية يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية

- الوقاية من مشاكل الرؤية

يبدو أن أحماض أوميغا-3 الدهنية الموجودة في التونة لها تأثير إيجابي على صحة العين، ففي دراسة شملت 40 ألفًا من العاملات في مجال الرعاية الصحية، انخفض خطر إصابة النساء اللواتي تناولن عدة حصص من التونة أسبوعيًا بجفاف العين بنسبة تصل إلى 68% ، كما يُعتقد أن أحماض أوميغا-3 تساهم في صحة شبكية العين بشكل عام

- فقدان الوزن

التونة لحم قليل الدسم، فهي غنية نسبياً بالبروتين، لكنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يعني أنها تُشعرك بالشبع لفترة أطول وتمنعك من تناول المزيد من الطعام، في إحدى الدراسات، فقد المراهقون الذين تناولوا بانتظام أسماكاً قليلة الدسم مثل التونة لعدة أسابيع، ما معدله كيلوغرام واحد أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تتناول الأسماك