لذيذة وسريعة.. طريقة عمل سلطة تونة بالمكرونة

تعد سلطة التونة بالمكرونة من الوصفات السهلة والصحية، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسريعة.
مقادير سلطة تونة بالمكرونة
مكرونة مسلوقة
تونة
ملح
كمون ناعم
فلفل أسود
عصير ليمون
مايونيز
زبادي
زيت زيتون
شبت مفروم
ثوم مفروم
فلفل ألوان مكعبات صغيرة
بصل أحمر جوانح
ذرة حلوة
طريقة تحضير سلطة تونة بالمكرونة
أخلطي التونة والملح والكمون والفلفل وعصير الليمون والمايونيز والزبادى والزيت والثوم والفلفل الألوان والشبت والبصل والذرة والمكرونة المسلوقة
يقلب كل الخليط ويغرف وتقدم السلطة