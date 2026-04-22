كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أنه لا ينفي ما تم تداوله من تصريحات زميله الإعلامي هاني حتحوت، مشددًا في الوقت نفسه على أن محمود الخطيب يظل حاضرا في المشهد داخل النادي النادي الأهلي، حتى مع ابتعاده النسبي عن المتابعة اليومية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح شحاتة ، فى تصريحات تلفزيونية" أن الخطيب، بصفته رئيس النادي وأحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية، لا يمكن أن يكون بعيدًا عن شؤون الأهلي، مؤكدًا أنه يحظى بتقدير واحترام كبير داخل النادي وبين جميع أعضائه.

وأضاف أنه من الممكن أن يتولى بعض المسؤولين إدارة ملفات كرة القدم داخل النادي، مثل ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، إلا أن ذلك يتم تحت إشراف مباشر من الخطيب، باعتباره صاحب القرار النهائي داخل النادي.