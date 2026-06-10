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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيش فرق.. الزراعة: الحقل اللي بنصدر منه منتجات زراعية هو اللي بنطلع منه للسوق المحلي

المنتجات الزراعية
المنتجات الزراعية
هاني حسين

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لتصدير المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية المصرية .


وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز “، :”فتح أسواق جديدة يؤكد نجاح كبير للزراعة وتواجد ثقة في المنتج الزراعي المصري ".


وأكمل خالد جاد :" نامل أن يتم فتح أسواق جديدة لتصدير البصل والطماطم  ومستمرون في هذا المجال ومستمرون في زيادة من جودة المنتجات الزراعية ".


ولفت خالد جاد :" هناك دور كبير للحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء من اجل تصدير كميات اكبر من الحاصلات الزراعية ".

وتابع خالد جاد :"  الحقل اللي بنصدر منه منتجات زراعية هو الحقل اللي بطلع منه للسوق المحلي والمساحات المزروعة من الفاكهة والخضروات تغطي الإنتاج المحلي والتصدير ".

الزراعة اخبار التوك شو مصر الانتاج الزراعي التصدير الفاكهة

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