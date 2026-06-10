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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"هندسة القاهرة" تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة الزراعة العمرانية بإسبانيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة فوز فريقين من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالمركزين الأول والثاني في النسخة السابعة من المسابقة الدولية للزراعة العمرانية Urban Farm 2026، التي نظمتها جامعة بولونيا الإيطالية بالتعاون مع جامعة برشلونة المستقلة بإسبانيا، واختتمت منافساتها النهائية بمدينة برشلونة، بمشاركة نخبة من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، في إنجاز دولي جديد يعكس تميز طلابها وريادتها الأكاديمية والبحثية،

وشهدت المسابقة مشاركة 14 فريقًا ضموا 74 طالبًا وطالبة من جامعات عالمية مرموقة، وتأهلت 9 فرق فقط إلى المرحلة النهائية بعد سلسلة من التقييمات العلمية الدقيقة التي أجرتها لجنة تحكيم دولية مكونة من سبعة خبراء ومتخصصين.

وتمكن طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة من التفوق على فرق دولية من جامعات تمثل ألمانيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا والمجر والهند ونيبال وسريلانكا، إلى جانب مصر.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق Urban Revival Studio بالمركز الأول والجائزة الأولى، وضم الطالبتين فريدة عمر عبد المطلب مرسي ومشكاة عمير عبد الله النور، بالفرقة الثالثة بقسم الهندسة المعمارية، ضمن مقرر التصميم والتخطيط البيئي والطاقة. كما حصل فريق Radix Sant Cosme على المركز الثاني، وضم الطالبة دارين أشرف السيد بالفرقة الثالثة، والطالب عبد الرحمن خالد زهران من مرحلة الدراسات العليا بالقسم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز الدولي يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد نجاح استراتيجيتها في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والإبداع الطلابي وتوفير بيئة أكاديمية محفزة تمكن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات رائدة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن تفوق طلاب كلية الهندسة في هذه المسابقة الدولية يؤكد جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة وقدرتها على مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجالات العمارة المستدامة والتخطيط البيئي، معربًا عن فخره بما حققه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إنجاز يعزز من سمعة جامعة القاهرة ومكانتها بين الجامعات العالمية المرموقة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد شوقي، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكدًا حرص الكلية على ربط العملية التعليمية بالتطبيقات العملية والتحديات العالمية المعاصرة، بما يسهم في إعداد مهندسين قادرين على تقديم حلول مبتكرة لقضايا الاستدامة والبيئة والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن النتائج تعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب الكلية وقدرتهم على المنافسة مع نظرائهم من الجامعات العالمية وتحقيق مراكز متقدمة.

من جهته، قال الدكتور محسن محمد أبو النجا، أستاذ البيئة العمرانية المستدامة بقسم الهندسة المعمارية والمشرف الأكاديمي على الفرق المشاركة، إن المسابقة استهدفت تطوير مساحات متعددة الوظائف تدمج بين الزراعة والتعليم والاستجمام، وتشجع الزراعة الحضرية باستخدام أنظمة ذكية ومستدامة لإنتاج الغذاء، بما يعزز التفاعل الاجتماعي داخل الحرم الجامعي ويدعم الابتكار والبحث في مجالات الغذاء المستدام والبيئة. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس قدرات طلاب جامعة القاهرة على المنافسة الدولية والابتكار في معالجة التحديات العمرانية والبيئية المعاصرة.

جدير بالذكر أن مسابقة Urban Farm الدولية انطلقت لأول مرة عام 2019، وتُعد من أبرز المسابقات الأكاديمية المتخصصة في مجالات الاستدامة والزراعة الحضرية والتصميم العمراني. وقد حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة حضورًا متميزًا في نسخها المختلفة منذ انطلاقها، حيث حظي الفريق الفائز في النسخة الأولى عام 2019 بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم بأسوان، تقديرًا للإنجاز الدولي الذي حققه الطلاب ونجاحهم في تمثيل مصر وجامعة القاهرة بصورة مشرفة على الساحة العالمية، ليواصل طلاب الجامعة اليوم مسيرة التميز نفسها بحصد المركزين الأول والثاني في نسخة عام 2026.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة نخبة من الجامعات العالمية المرموقة، من بينها جامعة القاهرة، وجامعة بولونيا الإيطالية، والمعهد الملكي للتكنولوجيا بستوكهولم في السويد، وجامعة ميونخ التقنية بألمانيا، والجامعة المجرية للزراعة وعلوم الحياة ببودابست، وجامعة برشلونة المستقلة بإسبانيا، بما يعكس المستوى التنافسي الرفيع للمسابقة وقيمة الإنجاز الذي حققه طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

جامعة القاهرة هندسة القاهرة جامعة برشلونة

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