خريجة زراعة.. صحة القليوبية تضبط مركزًا غير مرخص للتغذية العلاجية والجلدية ببنها

شنت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية حملة رقابية مكثفة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية. وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية وحماية صحة وسلامة المواطنين وتوجيهات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص واشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وتعليمات الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية .

وترأس الحملة الدكتور إبراهيم محمد أحمد حلمي مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، وعضوية كل من الدكتورة خلود بلال مساعد مدير إدارة العلاج الحر والدكتور أحمد حجاج مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها الصحية والدكتور إسلام بهير مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها والدكتور أحمد أبوغنيمة مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها والدكتورة أماني مسعد مساعد مسؤول العلاج الحر بإدارة بنها.

خريجة زراعة وتكشف علي المواطنين

إسم المركز

وأسفرت الحملة عن المرور على مركز م . إ. م . ق للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة وعلاج الجلدية بمدينة بنها، حيث تبين قيام إحدى المتواجدات وهي صاحبة المركز – وهي خريجة كلية الزراعة – بالكشف على المواطنين وكتابة روشتات علاجية ووصفات طبية بالمخالفة للقانون ودون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة الطب.

خريجة زراعة وتكشف علي المواطنين

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص إلى جانب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص. كما تم ضبط وتحريز كمية كبيرة من الأدوية والعلاجات الموجودة داخل المركز واتخاذ قرار بالغلق والتشميع الاحترازي للمنشأة مع استكمال باقي الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

خريجة زراعة وتكشف علي المواطنين

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية والتصدي بكل حزم لأي ممارسات غير قانونية قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة أو شخص يمارس العمل الطبي بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضح الشلقاني أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنيةلرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين مشددًا على أن التصدي للدخلاء على المهن الطبية وحماية المواطنين من الممارسات غير الآمنة يمثل واجبًا وطنيًا ومهنيًا لا تهاون فيه.

وأضاف أن مديرية الصحة بالقليوبية تعمل وفق خطة رقابية متكاملة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية داعيًا المواطنين إلى التعامل فقط مع المنشآت الطبية المرخصة والتأكد من مؤهلات مقدمي الخدمة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.عرض أقل