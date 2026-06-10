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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة
عبد الفتاح تركي

زيادة المعاشات 2026 .. يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين خلال الفترة الحالية الإعلان عن تفاصيل زيادة المعاشات 2026، بالتزامن مع اقتراب بدء العام المالي الجديد 2026-2027، وسط تساؤلات متزايدة بشأن موعد تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا، وما إذا كانت معاشات شهر يوليو 2026 ستُصرف متضمنة الزيادة الجديدة أم لا.

ويحظى ملف المعاشات باهتمام واسع من جانب أصحاب المعاشات وأسرهم، خاصة في ظل الإجراءات التي تستهدف تحسين مستويات الدخل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الفئات المستحقة ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية المختلفة.

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موعد تطبيق زيادة المعاشات 2026

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 آليات تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات، حيث نص القانون على أن تُطبق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو من كل عام.

ويأتي تطبيق الزيادة السنوية بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة، والتي تهدف إلى تحديد نسبة الزيادة المناسبة بما يحقق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

وتواصل الجهات المختصة خلال الفترة الحالية إعداد الدراسات المتعلقة بنسبة الزيادة الجديدة، تمهيدًا لاعتمادها بصورة رسمية والإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن السياسات الاجتماعية الهادفة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الدعم الموجه لأصحاب المعاشات، بما يساعد على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية المختلفة.

زيادة المرتبات

متى يتم الإعلان عن نسبة الزيادة الجديدة؟

بحسب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن تحديد نسبة الزيادة يتم بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية واعتماد النتائج بشكل رسمي.

ولهذا السبب، يترقب أصحاب المعاشات الإعلان عن النسبة الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة اعتبارًا من أول يوليو.

ويُنتظر أن تكشف الجهات المعنية عن تفاصيل الزيادة فور الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم المزايا التأمينية للمستحقين والحفاظ على كفاءة واستقرار منظومة التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

في الوقت ذاته، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 يوليو ويستمر حتى نهاية الشهر.

ويستفيد من عمليات الصرف أصحاب المعاشات والمستحقون الذين يبلغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن، وهو ما يجعل ملف المعاشات أحد أكبر الملفات الاجتماعية التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين.

وتعمل الجهات المختصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الصرف وتوفير الخدمات للمستحقين بسهولة ويسر في مختلف المحافظات.

أماكن صرف معاشات يوليو 2026

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكثر من وسيلة لصرف المعاشات، بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية وفق الوسيلة الأنسب لكل مواطن.

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وتشمل منافذ الصرف مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع البنوك المختلفة التي تقدم خدمات صرف المعاشات للمستفيدين.

كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، التي تتيح الحصول على الأموال على مدار الساعة دون الحاجة إلى التوجه لمنافذ الصرف التقليدية.

وتوفر الهيئة كذلك إمكانية صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول للراغبين في استخدام الخدمات الرقمية وإنجاز معاملاتهم المالية بصورة إلكترونية.

إجراءات لضمان انتظام صرف المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات صرف المعاشات خلال شهر يوليو.

وتشمل هذه الإجراءات توفير السيولة النقدية اللازمة في جميع منافذ الصرف بمختلف المحافظات، بما يضمن حصول المستحقين على أموالهم دون تأخير.

كما تستهدف هذه الترتيبات الحد من التكدس والزحام أمام منافذ الخدمة المختلفة، وتوفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين أثناء صرف مستحقاتهم الشهرية.

زيادة المرتبات

اهتمام متزايد بملف المعاشات مع اقتراب يوليو

مع اقتراب بدء العام المالي الجديد، تتزايد معدلات البحث عن موعد زيادة المعاشات 2026 وموعد صرف معاشات يوليو، خاصة مع ترقب الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة التي ستُطبق وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويظل أصحاب المعاشات في انتظار ما ستسفر عنه الدراسات المالية والاكتوارية الجارية حاليًا، والتي ستحدد نسبة الزيادة المرتقبة، تمهيدًا لتطبيقها وفق المواعيد المقررة قانونًا، في إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للمستحقين.

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