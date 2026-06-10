بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

تحولت قصة الشاب علي محمد، صاحب شركة متخصصة في تجهيز عيادات الأسنان بمحافظة الشرقية، إلى واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تداولًا خلال الأيام الأخيرة، بعد وفاته إثر مروره بأزمة مالية حادة وتعثره في سداد مستحقات عدد من الأطباء والعملاء، لتثير الواقعة موجة واسعة من التعاطف والجدل داخل مجتمع أطباء الأسنان والعاملين في قطاع المستلزمات الطبية.

أزمة مالية معقدة وضغوط متراكمة

وبحسب شهادات متداولة بين أطباء ومتعاملين معه، واجه علي محمد خلال الأشهر الماضية خسائر مالية كبيرة أثرت على قدرته في الوفاء بالتزاماته تجاه عدد من الأطباء الذين كانوا ينتظرون توريد أجهزة وتجهيزات خاصة بعياداتهم، أو استرداد مبالغ مالية سبق سدادها.

ومع تصاعد المطالبات المالية وتزايد الضغوط، دخل الشاب في أزمة نفسية ومادية متفاقمة، وسط محاولات متواصلة للوصول إلى تسويات مع أصحاب الحقوق وتقليل حجم الخسائر المتراكمة عليه.

نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة

الدكتور وليد فؤاد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، كشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل، موضحًا أنه كان يتواصل معه شخصيًا لمحاولة حل خلافات مالية بينه وبين عدد من الأطباء.

وقال الديب إن أحد الأطباء كان يطالب بأجهزة خاصة بعيادته، بينما كان طبيب آخر يطالب باسترداد مستحقاته المالية بصورة عاجلة، مشيرًا إلى أنه تدخل للوصول إلى تسوية بين الأطراف.

وأضاف أن أحد الدائنين حذف منشورًا كان قد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتفاق يقضي بسداد جزء من المستحقات، موضحًا أن الراحل قام بالفعل بتحويل خمسة آلاف جنيه بعد يومين من الاتفاق من إجمالي مديونية تقارب 200 ألف جنيه.

وأكد نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية أن هذه التصرفات عززت قناعته بأن الشاب لم يكن يسعى إلى الاستيلاء على أموال الآخرين، بل كان يواجه أزمة مالية حقيقية ويحاول التعامل معها قدر المستطاع.

محاولات للنجاة من الأزمة

وأوضح الديب أن علي محمد تحدث معه عن تعرضه لعمليات نصب تسببت في خسائر مالية كبيرة أدخلته في دوامة من الديون، مشيرًا إلى أنه عرض عليه شراء عيادة كاملة وتجهيزاتها لتوفير سيولة مالية تساعده على سداد جزء من التزاماته.

وأضاف أن الراحل أرسل بالفعل صورًا ومواصفات لوحدات وتجهيزات أسنان كان يسعى لبيعها أملاً في تجاوز أزمته المالية، إلا أن الأحداث تسارعت بصورة مأساوية قبل الوصول إلى أي حلول نهائية.

“خليهم يسامحوني”.. كلمات مؤثرة قبل الرحيل

وفي شهادة أخرى، كشف الطبيب أحمد الديدموني تفاصيل آخر حديث دار بينه وبين الراحل قبل أيام من وفاته.

وقال الديدموني إن علي محمد تواصل معه وكان يمر بحالة نفسية صعبة للغاية، مؤكدًا أنه كرر أكثر من مرة أنه لم يكن يقصد الإضرار بأحد أو الاستيلاء على أموال الآخرين.

وأضاف أن الراحل كان يشعر بالعجز أمام حجم الالتزامات المالية المتراكمة، وكان يطلب من المحيطين به التماس العذر له ومنحه مزيدًا من الوقت لتسوية أوضاعه المالية.

وأشار الديدموني إلى أن الأسرة تواجه أوضاعًا مالية شديدة الصعوبة، وأن حجم الديون يفوق قدراتها بشكل كبير، ما زاد من حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها الواقعة.

تحركات واسعة لسداد الديون

عقب إعلان الوفاة، بدأت تحركات واسعة داخل قطاع الأسنان في مصر لمحاولة احتواء تداعيات الأزمة ومساندة أسرة الراحل.

وكشف عدد من العاملين بالقطاع عن تأسيس مجموعات تواصل تضم أطباء وشركات مستلزمات أسنان بهدف حصر حجم المديونيات والبحث عن آليات قانونية للمساهمة في سدادها.

وأكد المشاركون في المبادرة أن جمع التبرعات بشكل مباشر يواجه ضوابط قانونية، ما دفعهم إلى دراسة آليات رسمية تضمن وصول المساعدات بصورة قانونية ومنظمة.

تنازلات مالية كبيرة تخفف العبء عن الأسرة

وفي تطور لافت، أعلن عدد من الدائنين التنازل عن مستحقاتهم المالية بالكامل بلغت 3 ملايين جنيه مراعاة للظروف الإنسانية التي تمر بها أسرة الراحل.

وتضمنت التنازلات مبالغ كبيرة أعلنت عنها شركات وأطباء عاملون في القطاع، حيث جرى التنازل عن ملايين الجنيهات من الديون المستحقة، في خطوة لاقت إشادة واسعة بين العاملين بالمجال.

وفي المقابل، لا يزال بعض أصحاب الحقوق متمسكين بمستحقاتهم المالية، فيما تواصل لجنة من الأطباء والشركات عمليات الحصر والتدقيق للوصول إلى حلول متوازنة تراعي الظروف الإنسانية وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

مأساة أعادت طرح أسئلة صعبة

وأثارت القصة حالة واسعة من التعاطف داخل مجتمع أطباء الأسنان، بين من يطالب بالحفاظ على حقوق الدائنين، ومن يدعو إلى دعم أسرة الراحل ومساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة، بعدما ترك وراءه ديونًا كبيرة وطفلًا صغيرًا لم يتجاوز عمره عامين.