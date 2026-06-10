السجن 3 سنوات لعامل حاول إنهاء حياة شخص في طهطا بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات مستأنف سوهاج الستار على قضية شروع في القتل شهدها مركز طهطا، بعدما أصدرت حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، عقب إدانته بالاعتداء على أحد الأشخاص والتسبب في إصابته بإصابات خطيرة كادت تودي بحياته.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، نشوب مشادة بين المتهم “ن. ا” والمجني عليه على خلفية خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى اعتداء استخدم خلاله المتهم سلاحًا في التعدي على المجني عليه؛ ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق أن الواقعة جاءت نتيجة نزاع قائم بين الطرفين، حيث استندت النيابة العامة إلى أقوال الشهود والتحريات الأمنية والتقارير الطبية التي أثبتت تعرض المجني عليه لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الشروع في القتل.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، نظرت المحكمة أوراق الدعوى وما تضمنته من أدلة وقرائن، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.