ألسنة اللهب على جانب الطريق.. السيطرة على حريق أشجار الجمهورية في سوهاج

شهد شارع الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، منذ قليل، حالة من الاستنفار عقب اندلاع حريق بعدد من الأشجار الواقعة على جانب الطريق؛ ما أثار حالة من القلق بين المارة والسائقين قبل أن تتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مجموعة من الأشجار بشارع الجمهورية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ مدعومة بسيارات الإطفاء، حيث تم التعامل السريع مع النيران ومحاصرتها قبل أن تتسبب في أي خسائر أكبر.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب التي تصاعدت من الأشجار، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى، فيما شهدت المنطقة تواجدًا أمنيًا لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل عمل قوات الحماية المدنية.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اقتصر على عدد من الأشجار والحشائش الجافة المحيطة بها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر المنشآت أو المحال التجارية القريبة من موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على الأسباب والملابسات التي أدت إلى اندلاع الحريق.