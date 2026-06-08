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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تحقق معدلات مرتفعة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحصد المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية

منظومة الشكاوى
منظومة الشكاوى
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت نجاحاََ جديداََ يضاف لسجل انجازاتها المتتالية، حيث حصدت المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى سرعة الرد على شكاوى المواطنين،.

وذلك وفقاً لتقرير شهر مايو 2026 الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

جامعة سوهاج

وقد أعرب النعماني، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى حرص الجامعة على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين، واهتمامها البالغ بمتابعة ورصد المشكلات والاستجابة الفورية للشكاوى الموجهة إليها، وتقديم أفضل الحلول والردود على الاستفسارات والتساؤلات الواردة إلى إدارة الرد على الشكاوى، الأمر الذي يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز مباديء الشفافية والحوكمة ووضع رضا المواطنين في المقدمة.

واضاف النعماني ان الجامعة حصلت على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى منظومة الرد على الشكاوى خلال الربع الأول من العام الحالي في الفترة من بداية يناير وحتي نهاية مارس 2026، حيث تم استقبال  152 شكوى تنوعت مابين شكاوى خاصة بالمستشفى الجامعي.

وشكاوى فردية خاصة بالكليات، وشكاوى تخص ذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الرد وحل 151 شكوى بنسبة إنجاز تصل إلى 99.3٪، وهذا يدل على تميز الجامعة في معدلات استقبال وفحص والاستجابة الفورية للشكاوى.

وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حلها بشكل فوري وفعال، مع الالتزام بمعايير الجودة في التواصل المباشر مع مطالب المواطنين ومنتسبي الجامعة.

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