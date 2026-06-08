المحكمة تسدل الستار على قضية هزت سوهاج.. تأييد إعدام قـ..اتل ابنه «عز»

أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة، بعدما رفضت الطعن المقدم من المتهم بقتل نجله الطفل عبد المعز الشهير بـ«عز»، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحقه، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

ماذا حدث؟

جاء قرار محكمة النقض ليضع نهاية للمسار القضائي في القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب والتعاطف داخل الشارع السوهاجي، نظرًا لبشاعة تفاصيلها وكون الضحية طفلًا لم يتجاوز العاشرة من عمره.

وتعود أحداث الواقعة إلى نوفمبر 2023، عندما اختفى الطفل عبد المعز، ابن قرية الأخيضر التابعة لمركز المراغة شمال سوهاج، في ظروف غامضة، وبعد جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية، كشفت التحريات أن والد الطفل، الذي انفصل عن والدته منذ سنوات، يقف وراء الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استدرج نجله بعد فترة من التقرب إليه وتقديم الهدايا والحلوى له، قبل أن ينفذ جريمته وينهي حياته، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أقدم على إخفاء الجثمان داخل برميل بإحدى المنازل المهجورة، ثم دفنه وصب طبقة من الخرسانة فوقه في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع اكتشافها.

وظلت الواقعة غامضة لفترة، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم وضبطه عقب عودته من إحدى المدن الساحلية، حيث اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه، قبل أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، والتي أصدرت اليوم حكمها برفض الطعن وتأييد عقوبة الإعدام.

وبهذا الحكم، تُطوى آخر صفحات القضية قضائيًا، فيما يرى كثيرون أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة ورسالة حاسمة بأن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال لن تمر دون عقاب، مهما كانت صلة الجاني بالضحية.