قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي العربي.. توقيع اتفاقيتين جديدتين في قطاع الزراعة
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحقيقات تبحث أسباب رحيل «قمر» داخل البلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تكثف الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة في محافظة سوهاج، جهودها لكشف ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد وصولها جثة هامدة إلى مستشفى برديس المركزي بمركز البلينا، في واقعة أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية للوفاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول فتاة متوفاة إلى مستشفى برديس المركزي، حيث تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الجثة للفتاة «قمر ع.ا.ع»، 15 عامًا، وتقيم بقرية الساحل البحري التابعة لمجلس قروي برديس بمركز البلينا، وقد تم نقلها إلى المستشفى بواسطة ذويها عقب وفاتها.

وتعمل الأجهزة الأمنية على جمع التحريات وسماع أقوال المحيطين بالفتاة للوقوف على الظروف والملابسات التي سبقت الوفاة، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها القانونية لكشف حقيقة الواقعة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بينما تنتظر التحقيقات والتقارير الفنية والطبية حسم أسباب الوفاة، وكشف ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فتاة البلينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

"صناعة الشيوخ" تناقش اقتراح بشأن تحفيز المصريين في الخارج على الاستثمار الصناعي

تعبيرية

برلماني: بناء اقتصاد قوي وتنافسي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

النائب تامر القصبي

برلماني: التيسيرات الضريبية الجديدة رسالة ثقة للأسواق وتؤكد توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد