التحقيقات تبحث أسباب رحيل «قمر» داخل البلينا في سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة في محافظة سوهاج، جهودها لكشف ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، بعد وصولها جثة هامدة إلى مستشفى برديس المركزي بمركز البلينا، في واقعة أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية للوفاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول فتاة متوفاة إلى مستشفى برديس المركزي، حيث تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الجثة للفتاة «قمر ع.ا.ع»، 15 عامًا، وتقيم بقرية الساحل البحري التابعة لمجلس قروي برديس بمركز البلينا، وقد تم نقلها إلى المستشفى بواسطة ذويها عقب وفاتها.

وتعمل الأجهزة الأمنية على جمع التحريات وسماع أقوال المحيطين بالفتاة للوقوف على الظروف والملابسات التي سبقت الوفاة، فيما تواصل جهات التحقيق مباشرة إجراءاتها القانونية لكشف حقيقة الواقعة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بينما تنتظر التحقيقات والتقارير الفنية والطبية حسم أسباب الوفاة، وكشف ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.