عطل مفاجئ يربك حركة القطارات.. عربة بضائع تخرج عن القضبان بمحافظة سوهاج

شهد مركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، حالة من الاستنفار عقب خروج إحدى عربات قطار بضائع عن مسارها أثناء مروره بمحطة طهطا، ما أدى إلى تعطيل جزئي لحركة القطارات على أحد الخطوط واتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء الموقف وإعادة التشغيل بشكل طبيعي.

ماذا حدث؟

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الواقعة حدثت أثناء مرور قطار البضائع رقم 327 القادم من اتجاه أسوان، حيث خرجت إحدى العربات المحملة بـ«طفلة» عن القضبان داخل نطاق محطة طهطا، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة وهيئة السكة الحديد بشكل فوري للتعامل مع الحادث ومنع أي تداعيات قد تؤثر على سلامة حركة القطارات.

وفور وقوع الحادث، دفعت الهيئة بفرق الطوارئ والفنيين إلى موقع الواقعة للبدء في أعمال رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، مع إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة الخط وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على التشغيل أو حركة القطارات المقبلة.

وقررت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بشكل مؤقت على الخط المتأثر لحين الانتهاء من أعمال التأمين ورفع العربة الخارجة عن القضبان، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة الركاب وحركة النقل على الشبكة.

وأكدت المصادر أن الحركة على الخط الآخر تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون تأثر بالواقعة، ما ساهم في الحد من آثار التعطل وضمان استمرار تشغيل القطارات على جزء من الشبكة لحين الانتهاء من معالجة الموقف بالكامل.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة أعمال الرفع وإعادة التأهيل بالموقع، وسط توقعات بإعادة انتظام الحركة بشكل كامل عقب الانتهاء من الإجراءات الفنية المطلوبة.

كما يجري فحص أسباب خروج العربة عن مسارها للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي عوامل قد تتسبب في تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.