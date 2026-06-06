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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة بجامعات الصعيد.. طب بشري سوهاج تمنح أول ماجستير لباحث في جراحة القلب والصدر

دكتور عمرو
دكتور عمرو
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن عقد امتحان الماجستير في تخصص جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري ولأول مرة على مستوى جامعات صعيد مصر.

وتم منح الباحث عمرو محمد عبد الحميد الشرقاوي درجة الماجستير في جراحة القلب والصدر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز العلمي يعكس التطور الكبير الذي تشهده كلية الطب البشري والمستشفيات الجامعية في التخصصات الدقيقة والنادرة.

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن جامعة سوهاج أصبحت الجامعة الوحيدة التي تمنح درجة الماجستير في جراحة القلب والصدر بمحافظات الصعيد من بني سويف وحتى أسوان، وهو ما يؤكد ريادة الجامعة الأكاديمية والطبية، وحرصها على إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية.

من جانبه، أكد الدكتور حاتم عمار، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن الكلية تعمل بشكل مستمر على تطوير البرامج العلمية والبحثية وفتح مجالات جديدة للدراسات العليا في التخصصات النادرة.

ولفت إلى أن منح هذه الدرجة يمثل خطوة مهمة في مسيرة كلية الطب بجامعة سوهاج نحو التميز الأكاديمي والبحثي.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن القسم شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة على مستوى التدريب الأكاديمي والخدمات الطبية والتجهيزات الحديثة، ما ساهم في تأهيل الباحثين والأطباء في هذا التخصص الدقيق، مشيرًا إلى أن منح أول درجة ماجستير بالقسم يُعد خطوة تاريخية وبداية قوية لمزيد من النجاحات العلمية والبحثية في مجال جراحات القلب والصدر بجامعة سوهاج.

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