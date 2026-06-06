جامعة سوهاج تكشف عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أنهت جميع استعداداتها الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي يؤديها نحو 64 ألفًا و743 طالبًا وطالبة داخل مختلف الكليات، مشيرًا إلى رفع درجة الجاهزية الكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الاختبارات في أجواء هادئة ومنظمة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الامتحانات تُعقد داخل نحو 1200 لجنة امتحانية موزعة على كليات الجامعة المختلفة، مع تطبيق إجراءات تنظيمية مشددة لمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

توسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية

وأشار “النعماني” إلى أن الجامعة واصلت التوسع في تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، حيث تم تفعيلها في 8 كليات من أصل 18 كلية، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

وتشمل الكليات التي يتم فيها تطبيق الاختبارات الإلكترونية:

كلية الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والألسن، إلى جانب قسم رياض الأطفال بكلية التربية.

مركز اختبارات إلكترونية متطور

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، الذي تم افتتاحه خلال العام الماضي، يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي داخل الجامعة، حيث يضم 3200 جهاز حاسب آلي موزعة داخل مبنى متكامل مكوّن من ستة طوابق.

وأوضح أن هذا المركز يتيح أداء الامتحانات لآلاف الطلاب في الوقت نفسه، بما يضمن سرعة وكفاءة في إدارة العملية الامتحانية، وتقليل الاعتماد على النظم التقليدية.

دعم للتحول الرقمي وتأهيل لسوق العمل

وأكد الدكتور حسان النعماني أن التوسع في الاختبارات الإلكترونية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تأهيل الطلاب للتعامل مع نظم التقييم الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واختتم بأن الجامعة مستمرة في تطوير بنيتها التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية بما يحقق جودة أعلى في العملية التعليمية.