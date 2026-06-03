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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. إنطلاق امتحانات الماجستير والدكتوراه بكلية التمريض بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعمال امتحانات الدراسات العليا بدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية التمريض بنظام الساعات المعتمدة.

والتي تُعقد لأول مرة في تاريخ الكلية والجامعة، وذلك في إطار التوسع في برامج الدراسات العليا ودعم البحث العلمي وتأهيل الكوادر التمريضية المتخصصة، يصاحبه الدكتورة نادية صالح عميد الكلية، اللواء طارق حافظ مدير عام إدارة الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس أعضاء الهيكل الإداري بالكلية، وذلك بمبنى الكلية بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

وقال "النعماني" أن بدء الدراسة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه جاء بناءً على القرار الوزاري رقم (2623) الصادر بتاريخ 2025/11/13، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام خريجي الكلية لاستكمال مسيرتهم العلمية والبحثية داخل الجامعة.

وأشارت الدكتوره نادية صالح إلى أن يؤدي الامتحانات 61 طالب وطالبة بدرجة الماجستير و30 بدرجة الدكتوراه الموزعة على 3 لجان، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع بتخصصات العناية المركزة، تمريض الأورام، تمريض الأطفال حديثي الولادة والقبالة، والتي تمكنهم من التأهل كممرضين أخصائيين وقادة ذوي مهارات سريرية وإدارية متقدمة.

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