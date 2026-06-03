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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج في أسبوع دامٍ.. 7 وفيات و13 مصابًا في سلسلة حوادث متفرقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أسبوع ثقيل على محافظة سوهاج، لم تهدأ فيه حركة الإسعاف ولا بلاغات الطوارئ، شهدت عدة مراكز سلسلة من الحوادث المتفرقة التي خلفت وراءها 7 حالات وفاة و13 مصابًا، في وقائع امتدت بين الطرق السريعة والمنازل، لتتحول أيام الأسبوع إلى مشهد متتابع من المآسي الإنسانية التي طالت أسرًا كاملة وشبابًا وأطفالًا.

وخلال السطور التالية، يرصد هذا التقرير أبرز تلك الحوادث التي وقعت تباعًا، وما خلفته من خسائر بشرية وإصابات متفاوتة الخطورة.

انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأخميم وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحده

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة أخميم، حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقل أسرة قادمة من القاهرة؛ ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات تراوحت بين السحجات والكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وسط حالة من القلق بين أفراد الأسرة.

5 وفيات و6 إصابات.. مأساة “زفة العروسة” بطما

تحولت أجواء الفرح إلى مأتم في حادث تصادم خلال موكب زفاف بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج؛ حيث أسفر الحادث عن 5 وفيات بعد وفاة أحد المصابين لاحقًا داخل المستشفى، بالإضافة إلى 6 مصابين ما زال بعضهم يتلقى الرعاية الطبية.

الحادث الذي هز قريتي قاو غرب وبني فيز، بدأ بأربعة وفيات في موقع التصادم، قبل أن تلحق بهم وفاة خامسة لاحقًا، لتتحول المناسبة الاجتماعية إلى واحدة من أكثر الوقائع إيلامًا خلال الأسبوع.

مصرع طفل وإصابة شاب في جهينة بسوهاج

على طريق جهينة الطليحات، لقي طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مصرعه، بينما أُصيب شاب آخر؛ إثر اصطدام تروسيكل بعمود إنارة، وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزي، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

مصرع فتاة على يدي والدها بطما في سوهاج

شهدت إحدى قرى مركز طما واقعة مأساوية داخل منزل أسرة، انتهت بوفاة فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، متأثرة بإصاباتها عقب اعتداء داخل مشاجرة أسرية، وتم ضبط المتهم وهو والدها، ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

حرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع.

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