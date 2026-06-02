النعماني: انطلاق أعمال أكاديميات جامعة سوهاج الرياضية في 8 ألعاب وبرامج للتأهيل العسكري

أعلن حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق فعاليات الأكاديميات الرياضية المتخصصة بالجامعة، لتقديم برامج تدريبية متميزة بأسعار رمزية تتيح الفرصة لجميع الفئات من منسوبي الجامعة و المجتمع الخارجي.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة سخّرت إمكاناتها ومنشآتها الرياضية لتوفير بيئة تدريبية متكاملة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في دعم الرياضة واكتشاف المواهب الواعدة.

وأضاف أن الأكاديميات تشمل عددًا من الألعاب الرياضية المختلفة، منها كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والجمباز، والكاراتيه، والتنس الأرضي إلى جانب برامج التأهيل البدني واللياقة للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات الرياضية المختلفة.