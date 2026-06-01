محافظ سوهاج: الوحدة رصدت 399 شكوى منذ انطلاقها في 19 فبراير وحتى مايو 2026

تلقى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، تقريراً مُفصلاً عن جهود "وحدة الرصد الإعلامي" المستحدثة بديوان عام المحافظة، خلال شهر مايو الماضي في حل شكاوى المواطنين التي تم رصدها من خلال متابعة يومية للصحف والمواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي في عدد من الملفات الهامة ومنها مشكلات " القمامة.

والإشغالات، ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشكاوى الفساد.

وأكد محافظ سوهاج حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالعمل الفوري على تلبية مطالب المواطنين والتحرك السريع لحل المشكلات التي تواجههم.

ومتابعة وزارة التنمية المحلية والبيئة، للتواصل مع المواطنين للوقوف على المشاكل التي يعانون منها، والاستجابة السريعة لحلها، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن "وحدة الرصد الإعلامي" رصدت منذ انطلاقها في 19 فبراير الماضي حتى نهاية شهر مايو 2026، عدد 399 شكوى، تم الاستجابة لـ342 شكوى منها بنسبة 86%، وجاري حل 51 شكوى.

وأشار إلى أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة.

وكشف التقرير الذي تلقاه محافظ سوهاج، أن عدد الشكاوى التي رصدتها الوحدة خلال شهر مايو 2026، بلغ 103 شكوى، تم حـل عدد 94 شكوى منها، بنسبة 91%.

وجاري حل عدد 9 شكاوى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة، كما أوضح التقرير أنه أكثر الشكاوى التي تم رصدها، ولفت تقرير متابعة وحدة الرصد الإعلامي إلي أن أكثر الشكاوى التي تم رصدها هي الشكاوى الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بعدد 17 شكوى.

يليها رفع القمامة والمخلفات بعدد 12 شكوى، ثم الري بواقع 11 شكوى، اضافة إلى الصحة بـ 10 شكاوى، والطرق بعدد 9 شكاوى.

وأكد محافظ سوهاج على استمرار الرصد الدوري للشكاوى واحتياجات المواطنين، وسرعة الاستجابة من القيادات التنفيذية.

ومتابعة فريق "وحدة الرصد الإعلامي" لتلك الاستجابات، بما بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.