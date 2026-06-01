سوهاج.. فرق العمل تواصل إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بشارع الجمهورية بطما

تواصل الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له أحد خطوط المياه الرئيسية بشارع الجمهورية، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية للانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

إجراء أعمال الصيانة على مدار الساعة

وكانت فرق العمل قد نجحت في شفط تجمعات المياه التي نتجت عن الكسر، بما ساهم في الحد من تأثير العطل على حركة المواطنين والمركبات بالمنطقة، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل أعمال الحفر والكشف عن موقع الكسر بشكل دقيق.

وتواصل المعدات وفرق الصيانة أعمالها بمحيط العطل للوصول إلى الجزء المتضرر من الخط وتحديد حجم التلفيات تمهيدًا لإجراء الإصلاحات الفنية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين موقع العمل والحفاظ على سلامة المارة.

وتشهد المنطقة متابعة ميدانية مستمرة من مسؤولي الوحدة المحلية لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من انتظام العمل، مع توجيه فرق الصيانة بسرعة الانتهاء من الإصلاح وتقليل فترة تأثر الخدمة قدر الإمكان.

وأكدت الجهات المختصة أن الأعمال لا تزال جارية، وأن فرق العمل تبذل جهودًا متواصلة للسيطرة على الموقف والانتهاء من إصلاح الكسر، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن المتابعة مستمرة لحين الانتهاء الكامل من جميع أعمال الصيانة اللازمة.