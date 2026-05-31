من الفرح للمقابر.. 3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث زفاف طما في سوهاج

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد مؤلم قلب أجواء الفرح إلى حالة من الحزن والصدمة، دفعت هيئة الإسعاف بـ3 سيارات إسعاف إلى قرية قاو عيسى التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، عقب وقوع حادث تصادم مروع بين عدد من الدراجات النارية خلال إحدى حفلات الزفاف؛ ما أسفر عن مصرع 4 شباب وإصابة آخرين.

تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجات نارية وسط المشاركين في موكب زفاف بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين والتعامل مع الحادث، بالتزامن مع تحرك الأجهزة الأمنية لمتابعة الموقف.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينات الأولية أن الحادث وقع خلال الاحتفالات المصاحبة للزفاف، حيث اصطدمت عدة دراجات نارية بشكل عنيف؛ ما أدى إلى سقوط مستقليها وإصابتهم بإصابات بالغة، وسط حالة من الارتباك بين الحضور الذين حاولوا تقديم المساعدة لحين وصول سيارات الإسعاف.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 شباب متأثرين بإصابات خطيرة نتيجة قوة التصادم، فيما أصيب آخرون بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى طما المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إيداع جثامين المتوفين بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وسرعان ما تحولت الزغاريد وأصوات الاحتفال إلى صرخات ودموع، بعدما خيم الحزن على أهالي القرية الذين فوجئوا بالحادث، خاصة أن الضحايا كانوا يشاركون في مناسبة سعيدة قبل أن تنتهي الليلة بمشهد مأساوي ترك أثرًا بالغًا في نفوس الجميع.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف كافة تفاصيل الحادث.

حملة مكبرة
خبز
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
