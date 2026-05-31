بعد إحباط تبوير نصف فدان بالصلعا.. محافظ سوهاج يحيل المخالفة للنيابة

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إحالة المواطن المتهم بمحاولة تبوير وتقسيم مساحة "نصف فدان" من الأراضي الزراعية بطريق "الصلعا - الكوامل" إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

محافظة سوهاج

وشدد على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المقررة قانوناً بحق المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

وأكد المحافظ في تصريح جديد له، أن الأجهزة التنفيذية لم تكتفِ فقط بإزالة التعدي وحرث الأرض الزراعية لإعادتها لطبيعتها، بل تم فرض رقابة صارمة ومتابعة دورية للموقع المستهدف لضمان عدم تكرار المحاولة المخالفة من قِبل المتعدي أو غيره.

وأضاف اللواء طارق راشد:"وجهنا بتشكيل لجان مرورية مفاجئة من حماية الأراضي والوحدة المحلية للمرور على كافة المواقع التي شهدت محاولات تعدٍ سابقة خلال إجازة العيد و لن نسمح بفرض الأمر الواقع".

"وأي محاولة جديدة ستواجه بإجراءات أكثر حزماً، بما في ذلك مصادرة المعدات بشكل نهائي وتطبيق الغرامات الفورية المغلظة".

من جانبها، أشارت فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى أن الأرض التي تم حرثها وإعادتها لطبيعتها الزراعية أصبحت تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لمهندسي حماية الأراضي ورئيس القرية المختص.

هذا ويواصل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة في تلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة بشأن أي تحركات للبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، لضمان التعامل الفوري معها في المهد.