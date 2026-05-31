تعليم سوهاج يفتح باب تسجيل أولى ابتدائي إلكترونيًا طوال يونيو

في خطوة تستهدف التيسير على أولياء الأمور وتخفيف التكدس داخل المدارس، أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، اعتبارًا من الأول من يونيو وحتى نهاية الشهر، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية، بما يتيح لأولياء الأمور تسجيل بيانات أبنائهم بسهولة من المنزل، دون الحاجة إلى التوجه للمدارس خلال مرحلة التقديم الأولى.

وأكدت المديرية أن فترة التسجيل تمتد لشهر كامل، بما يمنح الأسر فرصة كافية لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعتها بدقة قبل إرسال الطلبات، مع التنبيه إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لتجنب أي مشكلات قد تعيق إجراءات القبول.

وأوضحت أن استكمال الملف الورقي والمستندات الرسمية سيكون بعد إعلان نتائج التنسيق، حيث يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة المرشح لها الطفل لتقديم الأوراق المطلوبة، وفق الضوابط المنظمة لعملية القبول.

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة إلكترونيًا ومطابقتها للمستندات الرسمية، مؤكدة أن دقة البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في إجراءات التنسيق والقبول.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لتقديم الدعم والإرشاد اللازم لأولياء الأمور خلال فترة التسجيل.

وأشار إلى أن المديرية تتابع إجراءات التقديم بشكل مستمر لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، استعدادًا لانطلاق عام دراسي جديد بصورة منظمة ومنضبطة.