بعد انقضاء إجازة العيد.. خطة طوارئ في سوهاج لرفع مخلفات الأضاحي وتجميل الميادين

كثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودها على مستوى المحافظة بالتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانقضاء العطلة الرسمية وعودة الموظفين للعمل.

محافظة سوهاج

وأوضح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن خطة العمل الحالية تركز على سرعة رفع مخلفات الأضاحي وتراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب غسيل الأرصفة ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات ومحيط المصالح الحكومية، لضمان توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين مع بدء أولى أيام العمل الرسمية.

ودفعت الوحدات المحلية بمعداتها وفرق النظافة لإجراء حملات مكبرة صباحية ومسائية، أسفرت عن رفع كميات من المخلفات والقمامة بنطاق المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي تراكمات والتعامل الفوري معها.