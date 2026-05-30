قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
الجيش السوداني يسقط مسيَّرة في ولاية شمال كردفان
بث مباشر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم
ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رابع أيام العيد.. صحة سوهاج تتحرك ميدانيًا لضمان الخدمة داخل "البلينا المركزي"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمات الطبية خلال إجازات الأعياد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واصلت مديرية الصحة بالمحافظة جهودها الميدانية المكثفة لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية.

ونظمت المديرية، في هذا الاطار، مرورا مجمعا على مستشفى البلينا المركزي في رابع أيام عيد الأضحى، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات على مدار الساعة.

جولة تفقدية بالعيد

وجاءت الجولة التفقدية ضمن خطة متابعة شاملة تستهدف جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية دون أي تعطيل خلال فترة العيد، مع رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الحرجة.

وضم فريق المرور عددًا من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور عثمان أحمد عثمان مدير عام الطب العلاجي، والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عماد عدلي مساعد مدير الطب العلاجي، والدكتور ديفيد كمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة منى عبدالناصر مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتور أحمد حسانين مدير إدارة مكافحة العدوى، إلى جانب الفرق الفنية المرافقة، وبحضور الدكتور عمرو طلعت مدير مستشفى البلينا المركزي.

وشملت أعمال المتابعة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والأقسام الداخلية والمعمل وبنك الدم والأشعة، حيث تم التأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة الطوارئ، إلى جانب الاطمئنان على جاهزية الأجهزة الطبية داخل الأقسام المختلفة.

كما تابعت لجان المرور انتظام النوبتجيات وتواجد الفرق الطبية والتمريضية وفقًا لجداول العمل المعتمدة خلال فترة العيد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع، خاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال التي تشهد ترددًا مستمرًا من المواطنين.

في السياق ذاته، قام فريق الطب الوقائي بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المستشفى، والتأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة، في حين راجعت فرق مكافحة العدوى مدى الالتزام بالسياسات المنظمة لمنع انتشار العدوى، مع التأكيد على تطبيق إجراءات النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما قامت إدارة سلامة المرضى بمراجعة معايير الجودة داخل المستشفى، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة المرضى والمترددين، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة تتوافق مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة المرور الميداني على جميع المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى، دون توقف، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الخدمة الصحية والتأكد من جاهزية المستشفيات في التعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح أن غرفة الطوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات يتم رصدها ميدانيًا، بما يضمن تقديم خدمة صحية مستقرة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن العمل مستمر بروح الفريق الواحد داخل جميع الإدارات الصحية، لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي سوهاج خلال أيام العيد وما بعدها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفى البلينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

طفطف الغلابة

طفطف الغلابة.. براميل وجرار زراعي يرسمون البهجة على وجوه الأطفال في عيد الأضحى

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بفستان أبيض لافت.. شاهد

المليونير السعودي لاحق العتيبي

من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد