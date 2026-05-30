رابع أيام العيد.. صحة سوهاج تتحرك ميدانيًا لضمان الخدمة داخل "البلينا المركزي"

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمات الطبية خلال إجازات الأعياد، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واصلت مديرية الصحة بالمحافظة جهودها الميدانية المكثفة لمتابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية.

ونظمت المديرية، في هذا الاطار، مرورا مجمعا على مستشفى البلينا المركزي في رابع أيام عيد الأضحى، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات على مدار الساعة.

جولة تفقدية بالعيد

وجاءت الجولة التفقدية ضمن خطة متابعة شاملة تستهدف جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية دون أي تعطيل خلال فترة العيد، مع رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الحرجة.

وضم فريق المرور عددًا من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور عثمان أحمد عثمان مدير عام الطب العلاجي، والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عماد عدلي مساعد مدير الطب العلاجي، والدكتور ديفيد كمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة منى عبدالناصر مدير إدارة سلامة المرضى، والدكتور أحمد حسانين مدير إدارة مكافحة العدوى، إلى جانب الفرق الفنية المرافقة، وبحضور الدكتور عمرو طلعت مدير مستشفى البلينا المركزي.

وشملت أعمال المتابعة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات والأقسام الداخلية والمعمل وبنك الدم والأشعة، حيث تم التأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأرصدة الطوارئ، إلى جانب الاطمئنان على جاهزية الأجهزة الطبية داخل الأقسام المختلفة.

كما تابعت لجان المرور انتظام النوبتجيات وتواجد الفرق الطبية والتمريضية وفقًا لجداول العمل المعتمدة خلال فترة العيد، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع، خاصة في أقسام الطوارئ والاستقبال التي تشهد ترددًا مستمرًا من المواطنين.

في السياق ذاته، قام فريق الطب الوقائي بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المستشفى، والتأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة، في حين راجعت فرق مكافحة العدوى مدى الالتزام بالسياسات المنظمة لمنع انتشار العدوى، مع التأكيد على تطبيق إجراءات النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما قامت إدارة سلامة المرضى بمراجعة معايير الجودة داخل المستشفى، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة المرضى والمترددين، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة تتوافق مع البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطة المرور الميداني على جميع المنشآت الصحية خلال إجازة عيد الأضحى، دون توقف، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الخدمة الصحية والتأكد من جاهزية المستشفيات في التعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح أن غرفة الطوارئ بمديرية الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العمل داخل المستشفيات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات يتم رصدها ميدانيًا، بما يضمن تقديم خدمة صحية مستقرة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن العمل مستمر بروح الفريق الواحد داخل جميع الإدارات الصحية، لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي سوهاج خلال أيام العيد وما بعدها.