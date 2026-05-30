محافظ سوهاج: طفرة قياسية في توريد القمح واستقبال 170 ألف طن بالصوامع

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي في مختلف الصوامع والشون ومراكز التجميع بنطاق المحافظة.

وكشف المحافظ عن تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات التوريد مقارنة بالأعوام الماضية، حيث استقبلت المواقع التخزينية 170 ألف طن من المحصول الاستراتيجي منذ بدء الموسم في منتصف أبريل الماضي، وسط تسهيلات غير مسبوقة وإجراءات تنظيمية مكثفة لدعم المزارعين.

محافظة سوهاج

وأوضح راشد أن مراكز التجميع والصوامع استأنفت العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي استمرت ليومين، وعاودت استقبال الموردين دون توقف.

وشدد المحافظ على لجان الفحص بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المخزون القومي من الأقماح، مؤكداً عدم التهاون في فحص الشحنات لحماية الأمن الغذائي، حيث تم رفض 2150 طناً غير مطابق للمواصفات.

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن زيادة نسب الإقبال هذا العام تعود إلى الالتزام بالصرف الفوري والمباشر للمستحقات المالية للمزارعين فور التوريد.

ويتم الصرف وفقاً للأسعار الرسمية المجزية التي أقرتها الدولة بواقع 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة العالية (23.5 قيراط).

وأشار التوني إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع بدقة انتظام العمل بالمساحات المنزرعة بالمحافظة والتي تصل إلى 199 ألف فدان، لتذليل أي عقبات والمساهمة بفاعلية في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.