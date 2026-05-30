الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ سوهاج يكشف سر تحقيق "صفر تعديات" خلال عيد الأضحى

سوهاج _ أنغام الجنايني

كشف اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن نجاح المحافظة في تحقيق إنجاز لافت خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بعد تسجيل "صفر مخالفات" في ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم نهر النيل، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة خطة عمل استباقية ومتابعة ميدانية مستمرة على مدار الساعة.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى قبل حلول العيد، وتم تفعيل غرف العمليات بالمراكز والمدن والقرى لمتابعة أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأصول الدولة يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأضاف "راشد" أن المحافظة تعاملت مع ملف التعديات بمنتهى الجدية والحسم، لافتًا إلى أن حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ليست مجرد واجب تنفيذي، بل مسؤولية وطنية تتعلق بحقوق الأجيال القادمة والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكد المحافظ أن التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة كان أحد أبرز عوامل النجاح في تحقيق هذا الانضباط، حيث تم الاعتماد على الرصد المستمر والمتابعة الميدانية الدقيقة لرصد أي متغيرات قد تشير إلى وجود تعديات أو أعمال بناء مخالفة.

وأشار إلى أن فرق المتابعة تمكنت من رصد بعض المحاولات المحدودة للتشوين أو التجهيز للبناء بمحيط الأراضي الزراعية، وتم التعامل معها بشكل فوري قبل أن تتحول إلى مخالفات قائمة، وهو ما ساهم في الحفاظ على سجل المحافظة خاليًا من أي تعديات طوال أيام العيد.

وشدد محافظ سوهاج على أن المحافظة مستمرة في تطبيق القانون بكل حزم، وأن أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة ستواجه بإجراءات فورية ورادعة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار الرقعة الزراعية أو المساس بحقوق المواطنين.

ووجه المحافظ الشكر إلى رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بغرف العمليات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات المشاركة في أعمال المتابعة والرصد، مثمنًا جهودهم خلال إجازة العيد، التي أسهمت في الحفاظ على هيبة القانون وتحقيق هذا المؤشر الإيجابي الذي يعكس حالة الانضباط واليقظة داخل المحافظة.

