3 ملايين جنيه لتطوير منظومة الطباعة.. جامعة سوهاج تدشن مطبعة مركزية بأحدث التقنيات

افتتحت جامعة سوهاج المطبعة المركزية الجديدة بمقر الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، لتكون واحدة من أحدث الوحدات الفنية والخدمية داخل الجامعة.

وشهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، افتتاح المطبعة الجديدة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن توجه الجامعة نحو الاعتماد على الإمكانيات الذاتية في تنفيذ أعمال الطباعة والدعاية والإعلان

بما يسهم في سرعة الإنجاز وتقليل النفقات، إلى جانب دعم الهوية المؤسسية للجامعة وتوفير خدمات متطورة لجميع الكليات والإدارات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المطبعة ستلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الجامعة من اللافتات والبانرات والمطبوعات المختلفة، موضحًا أن صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدرت أولى أعمال المطبعة الجديدة، في دلالة على الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لمسيرة التطوير والتحديث، خاصة في قطاع التعليم الجامعي.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح جمال، مدير المطبعة، أن الوحدة الجديدة تضم ماكينة طباعة بانر حديثة من طراز “TAIMES T8Q”، والتي تُعد من الماكينات المتقدمة في مجال الطباعة الخارجية “Outdoor”، حيث تعمل بمقاس 3.20 متر، وتتميز بسرعة إنتاج عالية وقدرة على تنفيذ أعمال البانرات والفينيل والفلكس المضيء بجودة كبيرة.

وأضاف عبدالله الخطاط، المسئول الفني للطباعة الرقمية، أن الماكينة مزودة بهدود طباعة يابانية 512 بدقة 30 PL، إلى جانب مواتير سيرفو يابانية، وتعمل بأحبار Solvent بنظام ألوان CMYK، وهو ما يضمن دقة عالية في الطباعة وكفاءة تشغيل متميزة تناسب مختلف الاستخدامات الدعائية والإعلانية.

يذكر أن افتتاح المطبعة جاء بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الفتاح أمين الجامعة المساعد، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمطبعة.