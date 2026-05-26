سوهاج تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، استعداداً لاستقبال المواطنين بجميع الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن الترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بدء من غدا الأربعاء.

وأكد على تكثيف الجهود لتوفير أجواء احتفالية آمنة وممتعة لجميع الأهالي والزوار.

ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمراجعة شاملة لمستوى النظافة العامة، والتأكد من جاهزية كافة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين.

وشدد على تشكيل فرق نظافة متخصصة تعمل على مدار الساعة بنظام النوبات (الورديات) للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة طوال أيام العيد.

وتضمنت التوجيهات تركيز أعمال النظافة والتجميل في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وفي مقدمتها كورنيش النيل الشرقي والغربي، المراسي والجزر النيلية.

بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة بجميع هذه المناطق لضمان سلامة الرواد ليلاً.