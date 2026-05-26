الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

انضباط ميداني وانتشار مكثف.. أمن سوهاج يحكم الرقابة الأمنية بالشوارع لاستقبال عيد الأضحى

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تشهد محافظة سوهاج حالة من الاستنفار الأمني الكامل، مع بدء تنفيذ خطة مديرية الأمن لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، في إطار منظومة متكاملة تستهدف فرض الانضباط في الشارع، وتأمين المواطنين في مختلف الميادين ودور العبادة وأماكن التجمعات.

وتأتي الخطة الأمنية بتوجيهات وإشراف اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي وجه بضرورة الانتشار المكثف للقوات في جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعزيز التواجد الأمني بمحيط ساحات صلاة العيد والمساجد الكبرى، لضمان سير الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.

خطة شاملة لتأمينات عيد الأضحى المبارك بسوهاج

وشملت خطة التأمين الدفع بتشكيلات أمنية مدعومة بعناصر من المرور والمباحث وقوات التدخل السريع، لتأمين الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة، مع العمل على منع أي تكدسات أو اختناقات خلال أيام العيد، خاصة في أوقات الذروة.

كما تم رفع درجة التأمين في الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الترفيه، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال العيد، إلى جانب تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المدن والطرق السريعة، لضبط الحالة الأمنية ومنع أي تجاوزات.

وأكدت مديرية الأمن أن غرف العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات ومتابعة الحالة الأمنية في جميع أنحاء المحافظة، مع سرعة التعامل مع أي طارئ بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

كما تضمنت الخطة تأمين الأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتنظيم الحركة المرورية لمنع أي تجاوزات أو عشوائية قد تؤثر على السيولة في الشوارع، مع التشديد على احترام القانون والحفاظ على النظام العام.

واختتمت مديرية أمن سوهاج تأكيدها على أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين، وتمكينهم من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في أجواء يسودها الهدوء والانضباط في مختلف أنحاء المحافظة.

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

