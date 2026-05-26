الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قبل زحمة العيد.. بيطري سوهاج يعلن الطوارئ داخل المجازر والأسواق

مجزر سوهاج العمومي
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر والإدارات البيطرية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة مكثفة تستهدف إحكام الرقابة على اللحوم وضمان سلامة الغذاء المعروض للمواطنين طوال أيام العيد.

25 مجزرًا يستقبلون الأضاحي للذبح أيام عيد الأضحى المبارك بسوهاج

وأنهت المديرية تجهيز 25 مجزرًا حكوميًا بمختلف مراكز المحافظة، مع الدفع بالأطباء البيطريين وأطقم العمل للعمل على مدار الساعة، لاستقبال الأضاحي وتوقيع الكشف البيطري عليها قبل الذبح وبعده، بما يضمن وصول لحوم سليمة وآمنة للمواطنين.

وشهدت المجازر خلال الساعات الماضية أعمال تطهير وتجهيز كاملة، إلى جانب توفير الأختام البيطرية والمستلزمات اللازمة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان انتظام العمل داخل المجازر ومنع أي تكدسات أو مخالفات خلال موسم الذبح.

كما شملت الاستعدادات تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير العمل وتلقي الشكاوى والبلاغات بشكل فوري، بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم بمختلف مراكز المحافظة.

وتنفذ الحملات بالتعاون مع التموين والشرطة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وضبط أي مخالفات تتعلق بالذبح خارج المجازر أو تداول لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن فرق التفتيش والرقابة تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، مع متابعة مستمرة للمجازر والأسواق لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تمس سلامة اللحوم أو صحة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تستهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة خلال موسم عيد الأضحى المبارك، في ظل الإقبال الكبير المتوقع على شراء وذبح الأضاحي بالمحافظة.

