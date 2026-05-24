محافظ سوهاج يتابع ميدانياً الخدمات الطبية بمستشفى دار السلام المركزي

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة تفقدية لمستشفى دار السلام المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ خطة المحافظة لرفع حالة الطوارئ بالمنشآت الصحية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والنائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن مركز دار السلام.

وخلال تفقده لأقسام المستشفى، شدد اللواء طارق راشد على الأهمية القصوى لتواجد الأطقم الطبية بصفة مستمرة داخل العيادات بمختلف التخصصات، موجهاً بتنظيم وتوزيع العمل بدقة خلال أيام العيد، وتواجد مدير مسؤول عن الإدارة داخل المستشفى لإدارة المنظومة بكفاءة.

كما أكد المحافظ على تفعيل ملف صيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري، وحسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الرعاية اللائقة بهم.

وفي إطار ضبط العمل الإداري، أطلع المحافظ على دفاتر تسجيل دخول وخروج الحالات، مشدداً على ضرورة اعتمادها بختم شعار الجمهورية وتدوين التوقيتات بدقة.

كما طالب بالتنسيق الدائم مع مديرية الصحة للمراجعة الدورية للأرصدة وضمان توافر الأدوية والأمصال الحيوية، والربط بغرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة لمتابعة الموقف الصحي أولاً بأول.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية حريصة على تقديم أفضل خدمة طبية لأهالي سوهاج، كاشفاً عن دعم مستشفى دار السلام المركزي مؤخراً بحزمة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة المتطورة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لأبناء المركز وتلبية احتياجاتهم العلاجية.