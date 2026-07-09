محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أرض النجيلة بحي الشرق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أرض النجيلة بحي الشرق، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.

رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

وتابع المحافظ سير العمل في مشروع التطوير حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء ساحة انتظار للسيارات، وتنفيذ منطقة لاند سكيب، إلى جانب توفير أماكن جلوس للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع، وتحسين الحركة المرورية، وإضفاء مظهر جمالي يليق بالمكان

تطوير ورفع كفاءة شارع أرض النجيلة بحي الشرق

وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في أقرب وقت، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بالشوارع والميادين، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتواكب مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد.