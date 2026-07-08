وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة رفع كافة الإشغالات والمخالفات خلف وداخل حديقة الشاطئ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، والأستاذة لمياء الجيار مدير إدارة الرصد البيئي حيث تابع المحافظ الحالة العامة للمنطقة، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي مظهر عشوائي أو مخالفات تؤثر على الشكل العام للمكان

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة رفع الإشغالات والمخالفات خلف حديقة الشاطئ بحي العرب

كما وجه محافظ بورسعيد شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، والاهتمام بالمناطق المحيطة بالحدائق والشوارع الحيوية، بما يضمن الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر يليق بالمحافظة

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لكافة المناطق والأحياء، مع استمرار الحملات الميدانية لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على الوجه الجمالي لبورسعيد