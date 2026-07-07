تجهيز 9 مراكز شباب بمختلف أحياء بورسعيد لعرض مباراة مصر والأرجنتين الليلة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، تم الانتهاء من تجهيز عدد 9 مراكز شباب وتنمية شبابية بمختلف أحياء المحافظة، لعرض مباراة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم، والتي تقام اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار دعم الرياضة وتشجيع المواطنين على مؤازرة المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية متميزة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة.

محافظة بورسعيد تفتح أبواب مراكز الشباب والأندية أمام المواطنين لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين

وتم توفير شاشات العرض وتجهيز أماكن استقبال الجماهير داخل مراكز الشباب، بما يتيح للمواطنين متابعة المباراة وسط أجواء احتفالية ورياضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية المشاهدة.

وشملت مراكز الشباب والتنمية الشبابية التي تم تجهيزها:

* مركز شباب الاستاد

* مركز شباب السلام

* مركز المدينة (الساحة الشعبية)

* مركز التنمية الشبابية ببورفؤاد

* مركز التنمية الشبابية سبورتنج

* مركز التنمية الشبابية الزهور

* مركز التنمية الشبابية أكتوبر

* مركز شباب الحرفيين

* مركز التنمية الشبابية بالحي الإماراتي

كما تم التأكيد على فتح جميع الأندية الرياضية أمام الأعضاء لمتابعة المباراة، وتوفير الأجواء المناسبة للجماهير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة بورسعيد على دعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير مساحات تجمع تليق بأبناء المحافظة لمتابعة الأحداث الرياضية المهمة، ومساندة منتخب مصر في مشواره بكأس العالم.