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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حراك تنموي ورقابي موسع بمديريات بورسعيد الخدمية.. ندوات سكانية بالمساجد

حراك تنموي ورقابي موسع بمديريات بورسعيد الخدمية.. ندوات سكانية بالمساجد
حراك تنموي ورقابي موسع بمديريات بورسعيد الخدمية.. ندوات سكانية بالمساجد
محمد الغزاوى

شهدت المديريات الخدمية والقطاعات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، سلسلة من الأنشطة المكثفة والحملات الميدانية الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة، وإحكام الرقابة على الأسواق، ودعم الطاقات الشبابية والتعليمية بالمحافظة.و حصاد الجهود على النحو التالي:

 المجلس القومي للسكان.. حملات توعوية مكثفة بالمساجد لتصحيح المفاهيم المجتمعية

في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الأستاذة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، قاد فرع المجلس القومي للسكان ببورسعيد برئاسة الأستاذة  هالة حنيدق محمد موسى، حراكاً توعوياً شاملاً بالتعاون مع مديرية الأوقاف برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور  أحمد أبو طالب، ومديرية الشؤون الصحية، والمعهد الفني الصحي:ندوات سكانية بالمساجد.

ونُظمت ندوات موسعة بمسجدي "التوفيقي" و"الغفور الرحيم" بمشاركة فضيلة الشيخ  محمد بركات إمام مسجد التوفيقي، والأستاذة  عزة أحمد موسى ممثلة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.مبادرة "صحح مفاهيمك": 

ركزت اللقاءات على دمج الخطاب الديني الرشيد بالحقائق العلمية 

وأوضحت الواعظة  سحر محمود همام البعد الشرعي المستنير الذي يحث على حسن التخطيط والمباعدة بين فترات الحمل لحفظ النفس ورعاية الأبناء.
الألف يوم الذهبية: استعرضت الدكتورة  مروة عوض (المعهد الفني الصحي) والأستاذة  مها محمود الهندي (مسؤول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة) الأبعاد العلمية للصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الولادات (من ٣ إلى ٥ سنوات)، مع تسليط الضوء على مبادرة "الألف يوم الذهبية" للاستثمار في صحة الأم والطفل منذ الحمل وحتى عمر عامين، وتفنيد الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة.

 مديرية التموين والتجارة الداخلية.. ضبط سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر ببورفؤاد

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور  شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتشديداً للرقابة على المنشآت الغذائية

قاد محمد حلمي أحمد مدير عام المديرية، والأستاذة أماني مسعد صفر وكيلة المديرية، حملة رقابية مكبرة بمدينة بورفؤاد بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتورة  نشوى الريس مدير عام فرع بورسعيد
 

ضبط أجبان ومتعلقات فاسدة: 

تم ضبط ١٠.٥ كجم جبن رومي (٣ أنصاف أقراص) مجهولة المصدر وظهرت عليها علامات العفن والفساد طبقاً للتقرير الفني، بجانب ١٨ عبوة سمن صفراء (زنة ٤٥٠ جراماً)، و٣٣ عبوة زبدة صفراء (زنة ٣٥٠ جراماً) خالية من البيانات والتواريخ وبها تغير في الخواص الطبيعية.

الإجراءات القانونية:

 تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المنشأة المخالفة بموجب القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بقمع الغش والتدليس (قانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ وقرار ١٠٧ لسنة ١٩٩٤).

 باشر الحملة  محمد سعيد مدير إدارة تموين بورفؤاد، و ياسمين الطوخي رئيسة الرقابة، و محمد متبولي المفتش بالإدارة، رفقة أحمد جابر زهران مدير الرقابة بسلامة الغذاء ومفتشي الهيئة الدكتور محمد هادي والمهندسة  إيمان طارق.

 مديرية التربية والتعليم.. لفتة إنسانية واستقبال بالورود والحلوى لطلاب الثانوية العامة

بناءً على رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بتعليمات من  محمود بدوي مدير المديرية، على تهيئة الأجواء النفسية لطلاب الثانوية العامة:
دعم معنوي أمام اللجان: قامت فرق العمل التابعة للمديرية باستقبال الطلاب أمام مقار اللجان الامتحانية وتوزيع زجاجات المياه المبردة والحلوى عليهم قبل انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

بيئة امتحانية آمنة: 

أكد مدير المديرية أن هذه المبادرة تهدف لبث الطمأنينة والهدوء والتركيز في نفوس الطلاب، بالتوازي مع المتابعة الميدانية الصارمة لضمان انتظام اللجان وتوفير كافة سبل الرعاية والراحة للطلاب والمراقبين على حد سواء تيسيراً لسير العملية الامتحانية.

 مديرية الشباب والرياضة.. أبطال الأولمبياد الخاص يقنصون ٩ ميداليات وطنية

في إنجاز رياضي استثنائي يترجم دعم   جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لذوي الهمم؛ قدم  محمد عبد العزيز المحضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، التهنئة لأبطال المحافظة في الأولمبياد الخاص بعد تألقهم في مسابقات الألعاب الوطنية بالمركز الأوليمبي بالمعادي:
حصاد الميداليات: حقق أبطال بورسعيد ٩ ميداليات متنوعة بواقع (٤ ميداليات ذهبية، ٣ ميداليات فضية، ٢ برونزية)، بالإضافة إلى تحقيق ٤ لاعبين للمركز الرابع، ولاعب للمركز الخامس، وآخر للمركز السادس في رياضات كرة القدم، السلة، والبوتشي.

تمثيل دولي مشرف: شهدت البطولة اختيار بطل بورسعيد اللاعب (محمد حمدي الدياسطي) كلاعب أساسي في صفوف منتخب مصر لـ "البوتشي" لتمثيل الوطن في المحافل الدولية القادمة، تحت إشراف الجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن / إسلام قنديل (المشرف العام ومدير كرة القدم)، الكابتن / آلاء شبانة (مدير البوتشي)، والكابتن / منة الجمل (مدير كرة السلة).

 مديرية الزراعة.. متابعة ميدانية وقراءة المصايد بالضواحي الزراعية

تماشياً مع تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف التواجد الميداني لحماية الرقعة الزراعية والمحاصيل؛ تابع الدكتور  حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أعمال إدارة الضواحي الزراعية:
رصد ومكافحة الآفات: قام مدير إدارة الضواحي الزراعية برفقة مسؤول المكافحة بالإدارة، بجولة مرورية موسعة لمتابعة نمو الزراعات الصيفية بزمام جمعيات الائتمان الزراعي.

 وشملت الأعمال فحص وقراءة المصايد الحشرية لضمان التدخل الفوري وتطبيق برامج الحماية البيئية والزراعية اللازمة لحماية المحاصيل الاستراتيجية.

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