مفاجأة| ترامب يطلب من رئيس الفيفا إلغاء إيقاف بالجون بعد طرده.. وبلجيكا تعترض

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ، لإلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوجون لاعب المنتخب الأمريكي وهو ما فعله "فيفا".

وأوضح مصدر مطلع على المكالمة، طلب عدم الكشف عن هويته أن البيت الأبيض اتصل بـ"فيفا" ليطلب من جياني إنفانتينو مراجعة قرار طرد فولارين بالوجون، ولم يكشف المصدر تفاصيل حول هوية من أجرى الاتصال أو توقيته، بحسب نيويورك تايمز.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد السماح لمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وقال ترامب: "شكرًا لفيفا على سماحهم لفولارين بالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا. لقد كان طرده بالبطاقة الحمراء قرارًا ظالمًا".

و من جانبه، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الأحد أنه "مذهول" من قرار فيفا، فيما قال الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا إنه اعتقد الخبر في بادئ الأمر "كذبة الأول من أبريل ".