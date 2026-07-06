نقيب المعلمين يشهد انتخابات الاتحاد الوطني الأمريكى للتعليم NEA

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسر عرفات، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، فعاليات انتخابات الاتحاد الوطني للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية (NEA)، التي أُجريت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد بمدينة دنفر بولاية كولورادو، في حضور عدد كبير من المعلمين وممثلي النقابات التعليمية من مختلف الولايات الأمريكية.

وتأتي مشاركة الوفد المصري في إطار تعزيز العلاقات المهنية والنقابية مع كبرى المنظمات التعليمية على المستوى الدولي، والاطلاع على أحدث التجارب في إدارة النقابات المهنية، وآليات اختيار القيادات النقابية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل النقابي والتعليمي.

ويعد الاتحاد الوطني للتعليم ، أكبر منظمة مهنية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم بالولايات المتحدة، ويمثل 3.2 مليون عضو من مختلف المراحل التعليمية.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن تبادل الخبرات والاطلاع على اللوائح التنفيذية لعمل الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي NEA يمثل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في إدارة المؤسسات النقابية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات بين النقابات التعليمية حول العالم أصبح ضرورة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه العملية التعليمية.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابات تؤدي دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، والمشاركة في تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وهو ما يجعل التعاون بين المنظمات النقابية الدولية عاملًا مهمًا لتبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الزناتي إلى أن العلاقات التي تربط نقابة المهن التعليمية المصرية بالاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التنمية المهنية للمعلمين، والارتقاء بمكانتهم الاجتماعية والمهنية، وتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم.

من جانبه، أوضح ياسر عرفات عضو مجلس النواب وعضو إدارة صندوق زمالة المعلمين، أن زيارة الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي أتاحت للوفد المصري التعرف عن قرب على آليات إدارة العمل النقابى فى واحدة من أكبر نقابات المعلمين على مستوى العالم ، بما يعكس أهمية العمل المؤسسي داخل المنظمات المهنية الكبرى.

وأضاف عرفات أن مثل هذه المشاركات الدولية تسهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم جهود تطوير العمل النقابي في مصر، ويعزز من التعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابية الدولية في مختلف القضايا المتعلقة بالمعلمين.

كما أجرى الوفد المصري على هامش الفعاليات لقاءات مع عدد من قيادات النقابات التعليمية المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المهني، ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال العمل النقابي والتعليمي، بما يخدم جهود تطوير منظومة التعليم، ويعزز مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة.