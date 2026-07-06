قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الين الياباني يهبط قرب أدنى مستوياته في أربعة عقود وسط ترقب تدخل حكومي
لو ناوي تبدأ مشروع.. التموين تدرس إتاحة قروض وحلول تمويلية للمستفيدين من "Carry On"
خلال موسم الأمطار.. مصرع أم وأطفالها الخمسة بانهيار مبنى في الهند
موسكو تتوعد بتصعيد يومي في أوكرانيا وتؤكد تحول العملية العسكرية إلى حرب
ذعر في 3 محافظات بسبب الثعابين.. 3 وفيات و13 إصابة بالشرقية وأفعى بطول 160 سم في الإسماعيلية.. وثعبان داخل عقار بالتجمع| ما القصة؟
مصادر طبية في غزة: 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي
بعد فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث في معسكر منتخب الأرجنتين؟
لامين يامال يقود الهجوم.. التشكيل المتوفع لمنتخب إسبانيا ضد البرتغال
قرار عاجل بتشكيل لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب الصف الأول الثانوي
بقوة 4.7 ريختر.. هزة أرضية تضرب شمال غرب كوستاريكا
قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو
مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين يشهد انتخابات الاتحاد الوطني الأمريكى للتعليم NEA

نقيب المعلمين يشهد انتخابات الاتحاد الوطني الأمريكى للتعليم
نقيب المعلمين يشهد انتخابات الاتحاد الوطني الأمريكى للتعليم
الديب أبوعلي

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وياسر عرفات، عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، فعاليات انتخابات الاتحاد الوطني للتعليم بالولايات المتحدة الأمريكية (NEA)، التي أُجريت ضمن أعمال الاجتماع السنوي للاتحاد بمدينة دنفر بولاية كولورادو، في حضور عدد كبير من المعلمين وممثلي النقابات التعليمية من مختلف الولايات الأمريكية.

وتأتي مشاركة الوفد المصري في إطار تعزيز العلاقات المهنية والنقابية مع كبرى المنظمات التعليمية على المستوى الدولي، والاطلاع على أحدث التجارب في إدارة النقابات المهنية، وآليات اختيار القيادات النقابية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل النقابي والتعليمي.

ويعد الاتحاد الوطني للتعليم ، أكبر منظمة مهنية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم بالولايات المتحدة، ويمثل 3.2 مليون عضو  من مختلف المراحل التعليمية.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن تبادل الخبرات والاطلاع على اللوائح التنفيذية لعمل الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي NEA يمثل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في إدارة المؤسسات النقابية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات بين النقابات التعليمية حول العالم أصبح ضرورة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه العملية التعليمية.

وأضاف نقيب المعلمين أن النقابات تؤدي دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق المعلمين، والمشاركة في تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وهو ما يجعل التعاون بين المنظمات النقابية الدولية عاملًا مهمًا لتبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الزناتي إلى أن العلاقات التي تربط نقابة المهن التعليمية المصرية بالاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي تشهد تطورًا ملحوظًا، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التنمية المهنية للمعلمين، والارتقاء بمكانتهم الاجتماعية والمهنية، وتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم.

من جانبه، أوضح ياسر عرفات عضو مجلس النواب وعضو إدارة صندوق زمالة المعلمين، أن زيارة الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي أتاحت للوفد المصري التعرف عن قرب على آليات إدارة العمل النقابى فى واحدة من أكبر نقابات المعلمين على مستوى العالم ، بما يعكس أهمية العمل المؤسسي داخل المنظمات المهنية الكبرى.

وأضاف عرفات أن مثل هذه المشاركات الدولية تسهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم جهود تطوير العمل النقابي في مصر، ويعزز من التعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابية الدولية في مختلف القضايا المتعلقة بالمعلمين.

كما أجرى الوفد المصري على هامش الفعاليات لقاءات مع عدد من قيادات النقابات التعليمية المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير المهني، ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال العمل النقابي والتعليمي، بما يخدم جهود تطوير منظومة التعليم، ويعزز مكانة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة.

خلف الزناتي نقيب المعلمين الاتحاد الوطني الأمريكى للتعليم NEA نقابة المعلمين نقابة المهن التعليمية مدينة دنفر كولورادو النقابات المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

ترشيحاتنا

حمخلات مرورية

المرور يحرر 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

المتهم

نصب على عملاء البنوك .. سقوط موظف خدمة العملاء المزيف في المنيا

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط

كرتونة على سطح السيارة .. السجن 15 عامًا لعصابة سرقت 3.5 مليون جنيه من راكب ميكروباص في أسيوط

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد