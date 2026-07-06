إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية

أصيب شخص، اليوم، إثر انهيار عقار سكني مكوّن من أرضي وثلاثة طوابق بشارع أبو وردة المتفرع من شارع إسماعيل صبري بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، فيما تواصل قوات الحماية المدنية أعمالها للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين أسفل الأنقاض.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار العقار، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدنية، يرافقها مسؤولو حي الجمرك وضباط قسم شرطة الجمرك، إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المواطنين وتيسير أعمال الإنقاذ.

وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال أحد المصابين من أسفل الأنقاض، ويدعى مصطفى عبد العزيز، حيث جرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والبحث للتأكد من عدم وجود أي أشخاص آخرين عالقين، بالتزامن مع فحص العقار المنهار والعقارات المجاورة لبيان أسباب الانهيار ومدى تأثر المباني المحيطة.

كما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر الأجهزة التنفيذية في أعمال إزالة آثار الانهيار وتأمين المنطقة لحين الانتهاء من جميع أعمال الفحص والإنقاذ.