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نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026
ياسمين بدوي

نشر محمد خالد ، مدرس مادة الكيمياء على حسابه الرسمي على فيس بوك ، ، صورا اكد أنها تخص نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية .

ومن جانبه قال يوسف محمد صلاح معلم الكيمياء : “طبعا سؤال فسر مش لازم الإجابة بالنص المهم الطالب يذكر الروابط الهيدروجينية” ، وسؤال الأيزومر مش لازم يكتب بروبان حلقي أو سيكلوبروبان أي اسم فيهم فقط عادي

وأكد  ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ، كان طويل و الوقت غير كافي وافكاره ثقيلة على المدرسين نفسهم "زي مسألة المياه"

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، ردا على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها :فيما يلي ، يقدم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي تحليلا دقيقا لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 :


-  جاء عدد ١٥ سؤال بالنص من اسئلة النماذج الاسترشادية التى طرحتها الوزارة.

- عدد ٧ اسئلة اخري من ذات النماذج الاسترشادية بعد تعديل بسيط وبنفس الأفكار.

- هذه الاسئلة إجمالا تمثل ٥٠٪؜ من درجة الامتحان.

- الاسئلة متوسطة المستوي في الصعوبة تمثل ٣٠٪؜ من درجة الامتحان وهي في مستوى الطالب المتوسط.

- الأسئلة ذات المستوى الأعلى والتي تميز بين الطلاب نسبتها ٢٠٪؜ من درجة الامتحان بواقع ١٢ درجة.

- هذه النسب وفق المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى الواردة من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026.


وقال فهمي، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن الساعات الماضية شهدت حالة واسعة من الجدل والاستياء بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عقب أداء امتحان مادة الكيمياء، حيث تكررت الشكاوى بشأن صعوبة عدد من الأسئلة، ووجود أجزاء بالامتحان تجاوزت المستوى المتوقع للطالب المتوسط وفق ما تم تداوله من آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين.

مراجعة دقيقة لمدى مطابقة امتحان الكيمياء للمواصفات


وأوضح فهمي، أن ذلك ترتب عليه حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأسرهم، بما يستوجب الوقوف على حقيقة الأمر بصورة موضوعية وعلمية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمانًا لسلامة وعدالة منظومة التقييم والامتحانات، مؤكدا  أن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة فاصلة في مستقبل مئات الآلاف من الطلاب، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة لمدى مطابقة امتحان الكيمياء للمواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية، ومدى توافق الأسئلة مع نواتج التعلم والمستويات المستهدفة للطلاب.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل تشكيل لجنة فنية متخصصة ومحايدة لمراجعة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وبيان مدى مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وتحديد نسبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ومدى تأثيرها على التوزيع العادل للدرجات، وإعلان نتائج المراجعة للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب مراجعة آليات إعداد ومراجعة امتحانات الثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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